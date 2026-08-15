O Procon e a Junta Militar já realizaram, ao todo, mais de 700 atendimentos desde quando mudaram de endereço em Santa Bárbara d’Oeste. Desde o dia 6 de julho, os dois serviços funcionam no Novo Terminal Leste, na Rua da Agricultura, 3.500 — às margens da Avenida Santa Bárbara, no Jardim Alphacenter.

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Nesse período, o Procon já recebeu 390 pessoas para registro de reclamação, bem como moradores que foram ao local apenas para obter informações, chegando a um total de 500, aproximadamente. Já na Junta Militar, houve 230 atendimentos.

Com área construída de 1.800 metros quadrados, o Novo Terminal Leste também abriga a Coordenadoria de Transporte. A estrutura atende atualmente as linhas Santa Rita, Vista Alegre, Romano e Europa/Amizade (114/441), Europa e Cidade Nova (115) e Orquídeas/São Joaquim (106), promovendo a integração entre a Zona Leste e a região central da cidade.

Onde fica o Procon

O terminal foi implantado ao lado do Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, no centro geográfico de Santa Bárbara d’Oeste, facilitando o acesso da população ao maior equipamento de Saúde Pública já construído no Município, além de atender trabalhadores e moradores da região do Jardim Alphacenter e do Distrito Industrial.