Moradores de Santa Bárbara d’Oeste passaram a contar com nove pontos de coleta de eletroeletrônicos. O serviço é resultado de um termo de cooperação assinado entre o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos) e a Circular Brain, empresa de tecnologia especializada em economia circular e logística reversa.

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A parceria foi oficializada em workshop realizado no dia 13 de agosto, em Nova Odessa, com a presença do secretário de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste, Cleber Luis Canteiro.

“O morador tem um local correto e adequado para fazer o descarte de eletroeletrônicos, evitando que esses materiais sejam descartados de forma irregular. É uma iniciativa que facilita a vida da população, amplia as opções de destinação e contribui para uma cidade mais limpa e sustentável”, destacou o secretário.

Para descartar eletroeletrônicos com até 30 kg, o morador deve acessar o site circulare.com.br/como-descartar-eletronicos, selecionar os itens que deseja descartar, informar o CEP para localizar o ponto de coleta mais próximo, preencher os dados solicitados e gerar a etiqueta de identificação. Depois, basta acondicionar os itens em uma caixa, fechá-la e levá-la até o ponto escolhido, apresentando a etiqueta ou o QR Code gerados.

Para itens acima de 30 kg, também é possível solicitar coleta domiciliar diretamente pelo mesmo site.

Santa Bárbara no Consimares

Santa Bárbara d’Oeste integra o Consimares ao lado de Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré. Juntos, os sete municípios somam 60 pontos de coleta de eletroeletrônicos, todos rastreados de ponta a ponta pela plataforma Circulare, desde o descarte até a destinação final, de acordo com as leis ambientais vigentes.

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