Excesso de sabão e a lavadora

Garantir lavagens eficientes, roupas 100% limpas, macias e livres de mancha, além de promover uma maior vida útil para a lavadora são apenas alguns dos benefícios de seguir corretamente o processo de lavagem de roupas e não exagerar na quantidade de sabão e amaciante a ser utilizado. Afinal, quem nunca se deparou com a roupa lavada, com cheirinho de amaciante e pronta para ser guardada, mas percebe que ficaram endurecidas ou com aquelas manchas causadas pelo sabão em pó?

Para que essa cena não se torne comum e cause o trabalho de ter que lavar novamente as peças que sofreram com o excesso de sabão não dissolvido, entender qual a quantidade exata de produto a ser utilizada não é apenas uma das orientações de como ter uma lavagem de roupas perfeita, mas também uma forma de conservar a lavadora livre de danos por muito mais tempo.

Por isso, pensando em facilitar a rotina do consumidor, a Mueller, empresa brasileira com mais de 70 anos de história e tradição no país e a primeira a produzir uma lavadora para o mercado nacional, traz orientações de especialistas sobre os danos que o excesso de produto traz para peças e para a lavadora, além de dicas de como otimizar o processo de lavagem das roupas. Confira!

Como evitar manchas

Ao colocar o sabão e o amaciante nos locais indicados do dispenser, evita-se manchas decorrentes do excesso de produto nas roupas e danos ao eletrodoméstico. | Foto: Divulgação Mueller

Durante o processo de lavagem de roupas, manchas são totalmente indesejadas. Para que esse cenário não se repita é preciso colocar em prática algumas dicas e cuidados simples de lavanderia. Em primeiro lugar, verifique se os produtos de limpeza, como sabão em pó e amaciante, estão dentro do prazo de validade. Produtos envelhecidos podem prejudicar suas peças e não lavar por completo. É muito comum, por exemplo, que sabão em pó fora da validade ou aberto há muito tempo fique empedrado e, com isso, não dilua corretamente na máquina, provocando as manchas indesejáveis e acúmulo de produto no interior da lavadora. Manchou e agora? Errou na quantidade de sabão ou amaciante e agora a peça está com manchas? Não se desespere! Dependendo do tamanho da mancha, uma boa saída pode ser esfregá-la com uma escovinha seca. Escolha uma escova de cerdas macias e que seja usada apenas para tecidos, esfregando com delicadeza sempre na mesma direção até que a mancha saia por completo de sua roupa. Se a mancha não sair assim ou for maior e mais forte, o ideal pode ser deixá-la de molho em água limpa por cerca de 30 minutos. Esse é o processo mais indicado para roupas brancas e para aquelas manchas mais intensas em roupas coloridas. Se necessário, após o molho, esfregue o tecido com delicadeza para que os resíduos de sabão saiam completamente. Depois disso, deixe a peça secar normalmente. No caso das roupas pretas, a dica é umedecer um pano limpo com água e esfregar de forma delicada sobre a mancha até que saia por completo. Esfregue o tecido sempre em uma única direção, para não espalhar os resíduos. Danos à Lavadora

Com quatro níveis de água disponíveis para escolha, a Lavadora Mueller Energy 8kg oferece opções de lavagem para diferentes quantidades de roupa e garante um enxague 100% eficiente. | Foto: Divulgação Mueller

Ao utilizar uma grande quantidade de produto, é comum pensar que estamos oferecendo uma maior limpeza as peças, mas a verdade é que tudo em excesso é ruim, incluindo o sabão. Quando é utilizado mais sabão do que o recomendado pelo fabricante, tanto do produto quanto da lavadora, ele tende a se acumular nas áreas imperceptíveis ou difíceis de higienizar das máquinas de lavar. Em pouco tempo, esse acúmulo de sabão serve como uma espécie de incubadora caseira para mofo e bactérias, o que acaba desenvolvendo mau cheiro no aparelho, danos às peças da lavadora e manchas nas roupas. Além de utilizar apenas a quantidade de sabão e amaciante recomendadas, outra dica é realizar a limpeza periódica da máquina de lavar. Como lavar as roupas corretamente?

Atividade essencial na rotina, lavar as roupas da maneira correta prolonga a vida útil das lavadoras, além de não trazer danos e manchas para as peças. | Foto: Divulgação Mueller

Para quem deseja garantir roupas bem lavadas, comece não enchendo demais a máquina. Ao dividir as roupas, separe as brancas das coloridas e evite sempre que possível superlotar a máquina. Assim, não será necessário depositar uma grande quantidade de sabão em pó e permite que a água o dilua melhor. Atenção a quantidade! É recomendado utilizar um dosador ou mesmo um copo americano para calcular a medida ideal. Se você vai lavar cerca de 8kg de roupa, use aproximadamente 100g de sabão em pó. Se o volume de roupas for menor ou maior que isso, use a proporção adequada de acordo com o volume de roupas. Outra orientação é não colocar o sabão e amaciante diretamente sobre a roupa. Utilize sempre o dispenser! No que se refere aos produtos indicados, a variedade presente nas gôndolas dos supermercados é enorme: desde o sabão em pó, líquido, versão próprias para roupas coloridas, ideais para roupas brancas ou lavagens pesadas e amaciantes dos mais diversos aromas e níveis de concentração. Para não errar na escolha, o ideal é realizar uma análise com base na sua rotina e necessidades. Respeite o ciclo de lavagem

Ao lavar as roupas, respeite sempre as fases do ciclo de lavagem escolhido. Isso garantirá melhor limpeza e a certeza de um enxague eficiente. Com 11 programas de lavagem a Energy 8kg atende a todas as demandas do seu dia a dia. | Foto: Divulgação Mueller

Um outro fator que pode interferir diretamente na limpeza e macies das roupas está relacionada ao ciclo de lavagem. Quanto tempo dura o molho? Toda roupa precisa da etapa molho ou é possível pulá-la? Quantos enxagues são necessários? A resposta é simples: O tempo de lavagem varia conforme o ciclo e o nível de sujeira das roupas. Peças mais delicadas e com menos sujeiras, utilizam ciclos menores. Jeans ou vestuários que demandem uma lavagem mais pesada, ficam completamente limpas após ciclos com molho maiores. Apesar de alguns processos serem mais demorados que outros, a Mueller não recomenda que os ciclos sejam pulados manualmente ou acelerados. O tempo estipulado em cada ciclo da lavadora foi calculado e testado por especialistas para oferecer um resultado 100% satisfatório ao final da lavagem e a interferência pode resultar em roupas que vão precisar de uma nova lavagem, seja por conta da sujeira que persistiu ou do enxague incorreto. Sobre a Mueller A Mueller está há mais de 70 anos no mercado desenvolvendo eletrodomésticos para oferecer experiências agradáveis e memoráveis às pessoas, facilitando o dia a dia com muito estilo e elegância. Com amplo portfólio, os produtos Mueller são inspirados na realidade dos brasileiros e vão desde a cozinha até a lavanderia. Fogões, fornos elétricos, micro-ondas de embutir, cooktops, coifas, lavadoras, tanquinhos, centrífugas e secadoras de roupa: no total, a marca soma mais de 100 produtos diferentes que aliam inovação, eficiência, design diferenciado, durabilidade, tecnologia e respeito ao meio ambiente. Além dos diversos pontos de venda no Brasil, a Mueller apresenta a opção de adquirir seus produtos direto de fábrica, localizada em Timbó (SC), através de seu e-commerce próprio. Expandindo as fronteiras, a empresa também exporta para mais de 20 países. A marca faz parte do Grupo Mueller, composta ainda pela Hércules Motores Elétricos e a Thor Condutores Elétricos.

