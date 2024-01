Fábrica de chocolate quer criançada nas férias de janeiro

A Fábrica de Dengo, loja conceito da Dengo Chocolates, localizada em Pinheiros

é uma verdadeira fábrica de chocolates no meio da capital paulista. O ponto turístico perfeito para os amantes do cacau oferece uma experiência completa, na qual o visitante encontra uma imersão no universo da iguaria, encantando todas as idades. E, especialmente para o período de férias escolares, a marca promove iniciativas, de 09 a 31 de janeiro, dedicadas à divertir o público infantil.

A primeira atividade disponível é Tour Recreativo + Monte Sua Barra Kids (R$ 95 por criança): as crianças farão um tour pelo processo do cacau ao chocolate e ao final irão fazer sua própria barra de chocolate na Estação Monte Seu Dengo. Elas poderão escolher a porcentagem de cacau e os itens que farão parte do sabor final, além de imprimir a embalagem do jeito que quiserem. Para montar a barrinha, cada um ganha um kit especial com avental, touca e luvas. Essa ação é destinada a crianças a partir de 3 anos, acontece de quarta a sexta-feira às 11h30, 13h e 14h, e deve ser agendada via WhatsApp (11) 91018-9842 .

Tem também o Tour Recreativo + Caça ao Cacau (R$ 120 por criança). Nesse caso, ao longo do percurso do tour serão espalhados 10 minis cacaus de chocolates. Os pequenos receberão dicas de onde eles estão escondidos, quem achar pode ficar com ele. Uma espécie de caça ao tesouro. Ao final da sessão, todos ganham um mini cacau de chocolate. Essa ação é destinada a crianças a partir de 3 anos, acontece de quarta e quinta-feira às 14h30, 15h30 e 16h30, e deve ser agendada via WhatsApp (11) 91018-9842 . Quem se inscrever nessa atividade, poderá participar do Piquenique.

O Piquenique (R$ 70 por criança) acontece na área externa da cafeteria, onde será organizado um pequeno buffet com salgados, doces e bebidas. No final, as crianças poderão ajudar a decorar sobremesas da confeitaria Dengo. Essa ação acontece de quarta e quinta-feira das 15h30 às 18h. Não é necessário agendamento prévio, mas para garantir sua vaga entre em contato via WhatsApp (11) 91018-9842.

Para completar, durante o período de 09 a 31 de janeiro, a Sorveteria da Fábrica de Dengo irá vender mini picolés de sabores brasileiros, com opções com e sem açúcar.

Sobre a Dengo

Lançada em 2017 como um negócio de impacto social, a Dengo é uma marca brasileira de cafés e chocolates de alta qualidade que combina prazer com propósito. O principal compromisso da marca é gerar renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. Dengo é uma marca de chocolate ético que muda o mundo, criando misturas irresistíveis que combinam sabor com saúde, transformando os produtores de cacau em protagonistas. Hoje, são mais de 150 famílias envolvidas – cuidando de todos os detalhes, do plantio ao produto, mantendo assim o ciclo constante e sustentável, recebendo mais pelo cacau de qualidade que produzem. Em 2022, a empresa expandiu seu negócio de impacto social para a Amazônia, passando a trabalhar também com o cacau paraense e incluindo famílias produtoras locais em seu projeto. Em 2023, a Dengo inicia seu processo de internacionalização com a abertura de sua primeira loja em Paris.

