Festa do Dia das Crianças do Instituto JR Dias acontece neste sábado

O Instituto Jr Dias divulgou a data da tradicional festa do Dia das Crianças, com entrada gratuita. O evento acontecerá no dia 17 de novembro de 2024, a partir das 13h, e promete continuar sendo a maior festa infantil gratuita da cidade.

A programação do evento está recheada de atividades e atrações para todos os gostos. Para alegrar a criançada, haverá brinquedos infláveis, cama elástica, futebol de sabão, escorregador, pula-pula e um trenzinho que fará passeios com as famílias. Além disso, pipoca, algodão-doce e sorvete serão distribuídos gratuitamente, garantindo aquele sabor especial que encanta a infância.

O evento também contará com atividades como tatuagens infantis e cortes de cabelo, proporcionando uma experiência divertida e completa para as crianças. Haverá sorteio de prêmios e brinquedos, distribuição de bolas e uma cabine de fotos para registrar momentos inesquecíveis.

“Convidamos as crianças de toda a cidade para essa celebração única, que tem como principal objetivo a felicidade dos pequenos, com muitos momentos de alegria e inclusão. Para as crianças, é um dia de brincar, socializar e sonhar, enquanto para os pais é uma chance de compartilhar momentos felizes ao lado dos filhos”, disse Rafael Beri, presidente do Instituto Jr Dias.

A festa será realizada no dia 17 de novembro, a partir das 13h, e a programação completa será divulgada em breve nas redes sociais da entidade @institutojrdias.