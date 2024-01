Fifa agora quer derrota pra time com torcida racista

A Fifa promete endurecer o jogo contra

o racismo. A entidade máxima do futebol agora quer derrota automática pra time com torcida que apresentar manifestações racistas.

Após Maignan, goleiro do Milan, sofrer racismo em jogo contra a Udinese, Infantino, presidente da FIFA, emite comunicado defendendo derrota automática no futebol para casos semelhantes:

“Temos que implementar a derrota automática para o time cujos torcedores cometeram racismo e causaram abandono da partida, bem como proibições mundiais de estádios, e acusações criminais para racistas.”

