IPTU: 1a parcela ou cota única vence esta segunda-feira

A primeira parcela ou cota única do IPTU 2024 de Americana

vence na segunda-feira (22). A distribuição dos carnês foi iniciada no final de dezembro. O contribuinte também tem a opção de acessar a versão eletrônica dos carnês e imprimi-los pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

“Quem pagar a cota única terá um desconto de 8%. Vale lembrar, ainda, que os contribuintes adimplentes podem contar com um desconto adicional que varia de 2% a 8%. Para quem está há quatro anos pagando o imposto em dia, o desconto é de 8%. Com três anos de adimplência, o desconto é de 6%, e com dois anos, 2%”, explica a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

A novidade este ano é que o contribuinte também tem a opção de pagamento via Pix. Os boletos contêm um código de barras e um QR Code, e o cidadão pode fazer a opção de pagamento que seja mais adequada.

Ao todo, foram impressos 124.039 carnês. Enquanto a primeira parcela ou cota única deve ser paga até segunda-feira (22), o vencimento das demais parcelas ocorre sempre no dia 20 de cada mês. Quando a data cair em um sábado, domingo ou feriado o vencimento é transferido automaticamente para o primeiro dia útil subsequente.