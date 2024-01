A Prefeitura de Nova Odessa acaba de disponibilizar o aplicativo

“Nova Odessa App” para celulares com sistema Android. Em mais um passo importante em busca do título de “Cidade Inteligente e Conectada” – ou “Cidade Digital” e ainda em fase de testes e ajustem, o aplicativo traz uma série de informações e serviços do município, e pode ser baixado diretamente em https://play.google.com/store/apps/details?id=app.ecidade.novaodessa&pli=1. Em breve, ele estará disponível também para celulares iOS (Apple).

“Complementando a modernização do nosso site, o objetivo principal desse novo aplicativo é exatamente a prestação de informações pertinentes aos serviços públicos municipais para quem está com o celular em mãos. Assim vamos caminhando para deixar Nova Odessa cada vez mais uma ‘Cidade Digital’ e moderna”, apontou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

O app oferece alertas diversos, notícias, calendário de coleta de lixo nos bairros, informações sobre a agenda de eventos culturais e esportivos da cidade, Biblioteca Municipal, guia com diversos pontos turísticos e de lazer (como bosques, praças e academias ao ar livre), comércios, hotéis, clínicas veterinárias, pet shops, restaurantes, bancos, academias etc.

Existe também um guia geral de informações sobre os serviços públicos municipais (como consulta de protocolo, consulta ao Auxílio-transporte, links para as áreas de IPTU e certidões do site oficial do Município, Licitações Públicas, NFe e outros) e uma lista de telefones úteis gerais da cidade, incluindo órgãos públicos e privados. Em breve, devem ser ativadas outras funcionalidades, como “achados e perdidos”, obituário e adoção de pets.

Os usuários podem, inclusive, criar um cadastro no app (com login e senha próprios e individuais), para receber notícias, eventos e outras informações diretamente no e-mail pessoal. Por fim, há um canal de contato com a Prefeitura – um formulário no qual o cidadão pode solicitar informações sobre os diversos setores do Município.

Saiba mais sobre o novo aplicativo municipal em https://www.novaodessa.sp.gov.br/secretarias/gabinete/diretoria-de-comunicacao.

NOVO SITE

No ar desde 20 de dezembro de 2024, o novo site da Prefeitura de Nova Odessa pode ser acessado no link https://www.novaodessa.sp.gov.br/. O novo portal é responsivo, ou seja, adapta-se automaticamente ao formato da tela onde ele está sendo lido (seja um computador, celular ou tablet).

Além disso, é totalmente acessível, incluindo um aplicativo que faz a leitura em Libras (Língua Brasileira de Sinais) de qualquer texto selecionado. E seguro também: o novo portal opera em uma plataforma moderna, garantindo a navegação segura e a entrega de informações confiáveis.

O sítio eletrônico modernizado inclui uma ferramenta de busca abrangente, que pesquisa os termos desejados em todas as subpáginas. Em fase de testes práticos, o novo site ainda passa por adequações e melhorias.

TRANSPORTE PÚBLICO

Ainda em 2022, visando facilitar a vida dos usuários do Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa, a Diretoria de Transportes da Prefeitura já havia feito uma parceria (sem custos para o Município) com um aplicativo de celular que mostra rotas, horários e pontos de ônibus da cidade, em tempo real. O aplicativo, gratuito ao usuário, é o Cittamobi (https://www.cittamobi.com.br/), disponível para download nas lojas dos sistemas Android e iOS.

O aplicativo oferece, entre outras informações, a localização de todos os pontos de parada da cidade, inclusive os mais próximos do local onde a pessoa se encontra no momento. Fornece também os horários de partida e chegada de cada veículo, e se o ônibus é adaptado para o transporte de cadeirantes (todos são em Nova Odessa).

Ouvidoria da Prefeitura de Nova Odessa recebe 770 manifestações em 2023

Em 2023 a Ouvidoria da Prefeitura de Nova Odessa recebeu 770 manifestações – entre sugestões, elogios, solicitações, reclamações, denúncias, pedidos de acesso à informação e dúvidas em geral de cidadãos. A maior parte (46,2%) chegou por e-mail. Do total, o maior volume foi de solicitações (226) e de pedidos de informações (207).

A Ouvidoria é o lugar onde o cidadão pode fazer solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e pedidos de informações. O principal objetivo do órgão é dar voz aos munícipes e, consequentemente, efetividade aos serviços públicos.

O aperfeiçoamento constante do trabalho tem surtido resultados positivos. Em agosto do ano passado, a Prefeitura de Nova Odessa recebeu um troféu pela 2ª colocação na 2ª Maratona de Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos da CGU (Controladoria-Geral da União) na categoria “Ouvidorias públicas vinculadas a municípios com população estimada para 2021 entre 20.001 e 100.000 habitantes”.

“O número de atendimentos do órgão tem aumentado exponencialmente. No ano de 2021, foram 243 manifestações. Em 2022, foram 445 manifestações. E em 2023, esse total saltou para 770 manifestações acolhidas e tratadas, representando maior engajamento e participação da população”, apontou o ouvidor municipal Leandro Pupo.