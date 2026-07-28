Formações 100% on-line oferecem certificação USP/Esalq

Formações 100% on-line abordam estratégias de storytelling, branding e Inteligência Artificial aplicadas aos negócios e oferecem certificação USP/Esalq

Leia Mais notícias do Brasil

O MBA USP/Esalq está com inscrições abertas para dois minicursos gratuitos que serão realizados em agosto. As formações, 100% on-line e ao vivo, unem conhecimentos acadêmicos e experiências práticas do mercado em áreas estratégicas para o desenvolvimento profissional, como storytelling, branding, marketing e Inteligência Artificial aplicada aos negócios.

Em parceria com a Chilli Beans, o MBA USP/Esalq promoverá o minicurso gratuito “Storytelling que Vende: Como Transformar Produtos em Desejo”, nos dias 4 e 11 de agosto, das 19h às 22h. As aulas serão ministradas por Marcel Gignon, Diretor de Marketing, Design e Licenciamento da Chilli Beans, profissional com mais de 20 anos de experiência no varejo.

“O storytelling tem o poder de transformar produtos em experiências e criar conexões genuínas entre marcas e pessoas. Neste minicurso, queremos compartilhar estratégias que utilizamos no mercado para mostrar como boas histórias podem gerar valor, fortalecer posicionamentos e despertar desejo no consumidor”, afirma Marcel Gignon.

Outro minicurso com inscrições abertas é “Inteligência Artificial e Automação em Vendas”, que acontece nos dias 12 e 19 de agosto, das 19h às 22h, ministrado por Edilaine Alves de Almeida, especialista com mais de 25 anos de experiência em vendas, operações, liderança e gestão de negócios.

O curso apresentará aplicações práticas da Inteligência Artificial e da automação em todas as etapas do ciclo comercial, da prospecção à conversão, combinando estratégia, tecnologia e análise de dados para potencializar resultados. Segundo estudo da McKinsey, o uso de Inteligência Artificial pode aumentar as receitas das vendas B2B entre 5% e 15%, além de devolver entre 20% e 40% do tempo dos vendedores por meio da automatização de tarefas cotidianas.

As formações integram o programa de Minicursos Gratuitos do MBA USP/Esalq, iniciativa criada para ampliar o acesso à educação de qualidade por meio de conteúdos conectados às demandas do mercado e desenvolvidos em parceria com especialistas e organizações de referência.

“Acreditamos que a transformação acontece quando educação, inovação e tecnologia caminham juntas. Promover iniciativas como essas fortalece nosso compromisso de aproximar universidade e mercado, democratizando o acesso a conteúdo de excelência e contribuindo para a formação de profissionais preparados para liderar as transformações nas organizações e na sociedade”, destaca Matheus Borguete de Souza, CMO do Pecege.

Serviço:

Minicurso: Storytelling que Vende: Como Transformar Produtos em Desejo

Datas: 4 e 11 de agosto de 2026

Horário: das 19h às 22h

Inscrições gratuitas pelo site: mbauspesalq.com/minicursos

Minicurso: Inteligência Artificial e Automação em Vendas

Datas: 12 e 19 de agosto de 2026

Horário: das 19h às 22h

Inscrições gratuitas pelo site: mbauspesalq.com/minicursos

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP