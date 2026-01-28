Foto impressionante mostra chegada da chuva em Americana

Muita gente reclamou que o alerta da Defesa Civil chegou atrasado esta tarde. Teria chegado junto ou até depois do temporal.

A previsão do tempo do Cepagri Unicamp também não era para temporal severo.

Foto por Sandra Marques. Tirada as 15:04, proximo à avenida Abdo Najar

A Defesa Civil de Americana informa que o município registrou cerca de 45 milímetros de chuva em aproximadamente 40 minutos, uma quantidade considerada muito elevada, que inclusive gerou alerta da Defesa Civil do Estado.

O alto volume de chuva em curto espaço de tempo provocou alagamentos em pontos da Avenida Bandeirantes, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida do Compositor e Avenida da Saúde, onde parte do asfalto se desprendeu do chão, próximo ao número 526, sentido bairro-centro, provocando a interdição do trecho e desvio do tráfego de veículos.

Na Rua São Marcos e Rua Santo Onofre, no bairro São Manoel, a água subiu rapidamente e atingiu algumas residências. Não há registro de feridos. Equipes da prefeitura estão no local prestando atendimento às famílias atingidas.

A chuva intensa também provocou a queda de uma árvore no Cemitério da Saudade. Parte da árvore atingiu e derrubou um trecho de cerca de 40 metros do muro do local, na Rua São Sebastião. No momento do incidente, não havia pedestres ou veículos passando pelo trecho, e ninguém ficou ferido. A área já foi devidamente sinalizada.

As equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria do Meio Ambiente estão nas ruas desde o início das ocorrências, prestando atendimento, suporte e monitorando todos os pontos afetados pelo temporal.

