Free Fire lança seu 1o personagem vilão, Orion

O personagem e sua habilidade única poderá ser resgatado gratuitamente entre os dias 20 e 21 de maio pelos jogadores que fizerem login no jogo. Ao completarem as missões do evento Projeto Escarlate, os jogadores também irão ganhar outras recompensas especiais, incluindo o Emote Poder Pulsante e o Avatar Verdade Desconhecida. O progresso para desbloquear as recompensas é rastreado visualmente e cada marco alcançado libera uma recompensa. A história sombria e complexa do novo personagem chega com a animação Orion, O Punho da Vingança, assim como na minissérie de três episódios que estreiam no YouTube do dia 14 a 16 de maio, mas até lá os jogadores podem conferir um gostinho do que está por vir no teaser abaixo: