Imagens ilustrativas

A fuga de um Pitbull da família acabou salvando uma mulher que apanhava do marido em Santa Bárbara d’Oeste.

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O caso aconteceu na noite deste sábado na Rua do Manganês por volta das 21h30.

Resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

Fuga heróica do Pitbull

NATUREZA: Violência doméstica/Lesão corporal

DATA: 04/04/2026 HORA: 21h25

LOCAL: Rua do Manganês

EQUIPE: 04 PADRÃO

🚓VTR 125 GCM SANTOS GCM CAIO

Apoio: 🚓 VTR 135 SUBINSP ASSIS GCM RODRIGUES

🚓 APOIO TÁTICO 03 SUBINSP FIRMINO GCM SILONI GCM GABRIEL

SÍNTESE

Por determinação do CICOMM, estes patrulheiros deslocaram-se até a Rua do Manganes, para verificar uma possível violência doméstica. No local foi feito contato com a Sra. Dulcilene, onde relatou que teria sido agredida pelo companheiro W.

Disse estar deitada em seu colchão, quando o autor passou a agredi-la com socos na cabeça, arrastou seu corpo pelo chão da casa, chocou a sua cabeça contra o solo e a chutou, momento em que ela gritava por socorro e pedia que o mesmo parasse com as agressões.

Em determinado momento W percebeu que seu cachorro da raça Pitbull teria escapado, então deixou o local, momento em que D aproveitou a oportunidade e correu para casa de sua vizinha, que solicitou a GCM.

De posse das características foi realizado o patrulhamento pelas imediações, logrando êxito em localizar o indivíduo em uma bicicleta pela Rua do Cobre, foi realizado a abordagem, em busca pessoal nada de ilícito foi localizado.

Sob voz de prisão o envolvido foi algemado conforme decreto 8858/16, para garantir a integridade física do detido bem como dos agentes. Com auxílio da viatura de Apoio Tático 03, a bicicleta foi deixada pela residência do casal.

Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido ao PS Edson Mano bem como a Vítima, com apoio da VTR 135, ambos passaram por atendimento médico e posteriormente foram conduzidos ao plantão policial, onde foram narrados os fatos ao escrivão de polícia, que deu ciência a delegada de plantão, que ratificou a voz de prisão em flagrante pelo ART 129 §9°, violência doméstica, conforme BOPC FE 2971-1/2026 permanecendo o W preso a disposição da Justiça.

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