O “Boxer Day 2026” arrecadou aproximadamente 4 toneladas de alimentos não perecíveis no último sábado (11) durante evento de solda no Complexo Usina Santa Bárbara. O Fundo Social de Solidariedade recebeu os alimentos e convidou entidades assistenciais conveniadas à Secretaria de Desenvolvimento Social para a retirada e encaminhamento aos atendimentos para beneficiar centenas de pessoas.

Os alimentos arrecadados foram retirados pelas entidades: Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida), Asilo São Vicente de Paulo, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), AMOBAM (Associação dos Moradores do Bairro Mollon), Rede Feminina de Combate ao Câncer e Serviço de Assistência Social – Meimei.

“Nosso agradecimento especial aos organizadores do Boxer Day 2026 que, pelo segundo ano, abraçaram a causa da solidariedade e ajudaram centenas de famílias. E com certeza fizeram a diferença na vida das pessoas que mais precisam!”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

O Boxer Day é uma realização da Boxer Soldas e é considerado o maior evento de solda do Brasil. A programação do sábado (11) foi diversificada, com demonstração de máquinas de solda e corte plasma, apresentação de motocross freestyle, corrida de mini motos com influenciadores e estrutura com estações de hamburgueres e grelhados do Bárbaras BBQ e feirinha. A quarta edição foi realizada no Complexo Usina Santa Bárbara como na edição anterior e reuniu cerca de 6.500 pessoas.