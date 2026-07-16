Férias de julho: confira 15 cuidados antes de pegar a estrada e deixar a casa vazia
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As férias de julho aumentam o fluxo nas rodovias e o número de residências vazias durante alguns dias. Antes de viajar, especialistas recomendam um checklist que vai além das malas: revisar o carro, verificar as condições das estradas, reforçar a segurança da casa e conferir documentos e serviços que podem ser úteis em caso de imprevistos.
“O planejamento da viagem começa antes de ligar o carro. Pequenas medidas preventivas reduzem riscos e evitam transtornos durante o período de descanso”, afirma Saint’Clair Lima, diretor de Produtos da Bradesco Seguros.
No caso do automóvel, a recomendação é revisar pneus, freios, iluminação, bateria e documentação antes de pegar a estrada. Também vale conferir o que está coberto pelo seguro. O Seguro Auto da Bradesco Seguros pode incluir proteção para colisão, roubo e furto, danos causados a terceiros (responsabilidade civil), acidentes pessoais de passageiros e assistência 24 horas, com serviços como reboque, chaveiro, troca de pneus e socorro mecânico, conforme as coberturas contratadas.
Já para quem vai deixar a residência fechada durante o período da viagem, algumas medidas simples, como desligar aparelhos elétricos desnecessários, fechar o registro de água, verificar portas e janelas e evitar divulgar a viagem nas redes sociais, ajudam a reduzir riscos. Além disso, é importante conhecer as coberturas da apólice contratada.
No Seguro Residencial Bradesco, as coberturas podem contemplar situações como incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos, vendaval, roubo e furto qualificado, entre outras. O seguro também oferece assistências residenciais, com serviços emergenciais como eletricista, encanador, chaveiro e vidraceiro e diversos outros serviços que oferecem comodidade para pequenos reparos e manutenção do lar, de acordo com o plano contratado.
É importante lembrar que, além do amparar a casa habitual, que estará desocupada no período de férias, o Seguro Residencial também ampara casas de veraneio, quando contratada apólice específica para o local, com soluções que visam garantir a proteção do imóvel para que ele esteja sempre pronto para receber a família e ser o lar de novas histórias.
“Prevenção continua sendo a melhor forma de reduzir riscos. Quando ela vem acompanhada de uma proteção adequada, como um seguro que atenda às necessidades de cada cliente, é possível aproveitar as férias com mais tranquilidade e segurança”, conclui Saint’Clair Lima.
Guia de serviço – checklist antes de viajar
Para o carro
- Faça a revisão preventiva (freios, pneus, bateria, óleo e iluminação).
- Confira a documentação do veículo e da CNH.
- Consulte a previsão do tempo e as condições das rodovias.
- Leve triângulo, macaco, estepe e ferramentas em boas condições.
- Tenha contatos de emergência facilmente acessíveis.
- Antes de sair, confira quais serviços de assistência estão disponíveis caso ocorra um imprevisto na estrada.
Para a residência
- Verifique portas, portões e janelas.
- Feche o registro de água, quando possível.
- Desligue equipamentos elétricos que não precisam permanecer ligados.
- Evite publicar nas redes sociais que a casa ficará vazia.
- Se possível, peça para um vizinho ou familiar acompanhar o imóvel durante a viagem.
Também vale conferir
- Telefones de emergência.
- Documentos pessoais.
- Medicamentos de uso contínuo.
- Coberturas dos seguros residencial e do automóvel, para saber quais situações estão protegidas durante a viagem.
“A prevenção continua sendo a principal aliada de quem vai viajar. Revisar o veículo, proteger a residência e conhecer os recursos disponíveis em caso de emergência são medidas simples que fazem diferença para aproveitar as férias com tranquilidade”, conclui Saint’Clair Lima.
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