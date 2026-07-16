Férias de julho: confira 15 cuidados antes de pegar a estrada e deixar a casa vazia

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As férias de julho aumentam o fluxo nas rodovias e o número de residências vazias durante alguns dias. Antes de viajar, especialistas recomendam um checklist que vai além das malas: revisar o carro, verificar as condições das estradas, reforçar a segurança da casa e conferir documentos e serviços que podem ser úteis em caso de imprevistos.

“O planejamento da viagem começa antes de ligar o carro. Pequenas medidas preventivas reduzem riscos e evitam transtornos durante o período de descanso”, afirma Saint’Clair Lima, diretor de Produtos da Bradesco Seguros.

No caso do automóvel, a recomendação é revisar pneus, freios, iluminação, bateria e documentação antes de pegar a estrada. Também vale conferir o que está coberto pelo seguro. O Seguro Auto da Bradesco Seguros pode incluir proteção para colisão, roubo e furto, danos causados a terceiros (responsabilidade civil), acidentes pessoais de passageiros e assistência 24 horas, com serviços como reboque, chaveiro, troca de pneus e socorro mecânico, conforme as coberturas contratadas.

Já para quem vai deixar a residência fechada durante o período da viagem, algumas medidas simples, como desligar aparelhos elétricos desnecessários, fechar o registro de água, verificar portas e janelas e evitar divulgar a viagem nas redes sociais, ajudam a reduzir riscos. Além disso, é importante conhecer as coberturas da apólice contratada.

No Seguro Residencial Bradesco, as coberturas podem contemplar situações como incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos, vendaval, roubo e furto qualificado, entre outras. O seguro também oferece assistências residenciais, com serviços emergenciais como eletricista, encanador, chaveiro e vidraceiro e diversos outros serviços que oferecem comodidade para pequenos reparos e manutenção do lar, de acordo com o plano contratado.

É importante lembrar que, além do amparar a casa habitual, que estará desocupada no período de férias, o Seguro Residencial também ampara casas de veraneio, quando contratada apólice específica para o local, com soluções que visam garantir a proteção do imóvel para que ele esteja sempre pronto para receber a família e ser o lar de novas histórias.

“Prevenção continua sendo a melhor forma de reduzir riscos. Quando ela vem acompanhada de uma proteção adequada, como um seguro que atenda às necessidades de cada cliente, é possível aproveitar as férias com mais tranquilidade e segurança”, conclui Saint’Clair Lima.

Guia de serviço – checklist antes de viajar

Para o carro

Faça a revisão preventiva (freios, pneus, bateria, óleo e iluminação).

Confira a documentação do veículo e da CNH.

Consulte a previsão do tempo e as condições das rodovias.

Leve triângulo, macaco, estepe e ferramentas em boas condições.

Tenha contatos de emergência facilmente acessíveis.

Antes de sair, confira quais serviços de assistência estão disponíveis caso ocorra um imprevisto na estrada.

Para a residência

Verifique portas, portões e janelas.

Feche o registro de água, quando possível.

Desligue equipamentos elétricos que não precisam permanecer ligados.

Evite publicar nas redes sociais que a casa ficará vazia.

Se possível, peça para um vizinho ou familiar acompanhar o imóvel durante a viagem.

Também vale conferir

Telefones de emergência.

Documentos pessoais.

Medicamentos de uso contínuo.

Coberturas dos seguros residencial e do automóvel, para saber quais situações estão protegidas durante a viagem.

“A prevenção continua sendo a principal aliada de quem vai viajar. Revisar o veículo, proteger a residência e conhecer os recursos disponíveis em caso de emergência são medidas simples que fazem diferença para aproveitar as férias com tranquilidade”, conclui Saint’Clair Lima.

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