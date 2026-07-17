Sérgio Reis faz show especial do Dia dos Pais em Piracicaba

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O Dia dos Pais será celebrado em grande estilo em Piracicaba, cidade do interior do Estado de São Paulo. No dia 09 de agosto, a partir das 11h, o Clube Cristóvão Colombo (CCRCC) recebe a Costelada Especial de Dia dos Pais, evento que combina gastronomia, música e entretenimento em um ambiente preparado para reunir famílias e amigos. A realização é da Felipe Bragion Produções.

A principal atração será o cantor Sérgio Reis, um dos maiores nomes da música sertaneja. A programação contará ainda com o show do cantor Rogério Carreira e animação do DJ Palila nos intervalos das apresentações.

Mais do que uma confraternização, a proposta é proporcionar um momento de celebração entre pais, filhos, netos e amigos, fortalecendo os laços familiares em uma data marcada pelo carinho, pela gratidão e pelo reconhecimento daqueles que exercem a figura paterna. A expectativa da organização é receber público de Piracicaba e de diversas cidades da região para um domingo de boa música, excelente gastronomia e convivência.

Além do espetáculo musical, os participantes terão à disposição um Open Food Premium, com um cardápio especialmente preparado para a ocasião. Entre as opções estão: costela fogo de chão, linguiça artesanal, arroz, salada completa, vinagrete, mandioca frita, batata frita, torresmo crocante e maionese especial.

A combinação entre gastronomia e entretenimento faz da Costelada uma das principais atrações do calendário comemorativo do Dia dos Pais na cidade.

INGRESSOS

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site da plataforma Best Ticket https://www.bestticket.com.br/, além dos pontos físicos de venda e diretamente com o produtor Felipe Bragion.

SÉRGIO REIS

Com mais de seis décadas de carreira, Sérgio Reis é um dos artistas mais respeitados da música brasileira. Natural de São Paulo, iniciou sua trajetória artística na década de 1960, alcançando sucesso inicialmente com a Jovem Guarda por meio da canção “Coração de papel”. Poucos anos depois encontrou sua verdadeira identidade artística ao migrar para a música sertaneja, tornando-se referência nacional ao interpretar canções que exaltam o campo, a família e as tradições brasileiras.

Ao longo da carreira, gravou dezenas de discos e eternizou clássicos como “Menino da porteira”, “Panela velha”, “Chico mineiro”, “Mágoa de boiadeiro”, “Pinga ni mim” e “O menino da gaita”, músicas que atravessam gerações e permanecem vivas na memória afetiva do público. Entre elas, “Panela velha” tornou-se uma das canções mais associadas às homenagens do Dia dos Pais, emocionando famílias em todo o país por sua mensagem de amor, respeito e gratidão.

Além da carreira musical, Sérgio Reis também conquistou espaço como ator e apresentador de televisão, consolidando-se como um dos grandes representantes da cultura sertaneja brasileira.

SERVIÇO

Evento: Show Sérgio Reis

Data: 09 de agosto

Horário de abertura: 11h

Local: Clube Cristóvão Colombo – Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 2.300 – Morumbi – Piracicaba/SP.

Mais informações: (19) 9 9738 9260

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