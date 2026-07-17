Anitta revela capa de “EQUILIBRIVM II”

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Anitta revelou nesta quarta-feira (16) a capa de Equilibrium II, que chega às plataformas digitais na próxima quinta-feira (23). Além da arte oficial do projeto, a cantora também compartilhou uma prévia de uma das faixas inéditas, “Você Já Sabe”, antecipando o que os fãs podem esperar do novo trabalho.

O disco dá continuidade ao universo apresentado na primeira parte do álbum e marca mais um capítulo da atual fase artística de Anitta. Inclusive, o nono registro de estúdio da carioca será disponibilizado poucos dias antes do início da “EQUILIBRIVM TOUR”. A turnê passará por Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador, proporcionando uma experiência imersiva da narrativa musical do projeto.

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