Tráfego nas rodovias paulistas cresce 6,5% em junho

Leia Mais notícias da cidade e região

O movimento nas rodovias paulistas voltou a crescer em junho e reforçou o ritmo de trajetória positiva observado ao longo de 2026. Dados do Monitor de Tráfego nas Rodovias, levantamento realizado pela Veloe em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), apontam que o fluxo total de veículos aumentou 0,5% entre maio e junho, já descontados os efeitos sazonais. Embora a alta tenha sido moderada, ela foi impulsionada principalmente pelo transporte de cargas, que registrou avanço de 3% no tráfego de veículos pesados, enquanto a circulação de veículos leves permaneceu praticamente estável, com crescimento de 0,1%.

Na comparação com junho do ano passado, o avanço foi mais expressivo. O fluxo total nas rodovias do Estado cresceu 6,5%, refletindo o aumento das viagens tanto de automóveis e utilitários leves (6,4%) quanto de caminhões (6,9%). O desempenho sugere um cenário de maior circulação de pessoas e mercadorias, acompanhado da expansão da atividade econômica e da logística no Estado.

O crescimento também aparece quando se observa um período mais longo. No acumulado do primeiro semestre de 2026, o tráfego nas rodovias paulistas avançou 5,3% em relação aos seis primeiros meses de 2025. Os veículos leves responderam pela maior parte desse movimento, com alta de 5,4%, enquanto o fluxo de pesados aumentou 4,5%.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, o índice aponta expansão de 4,1% no tráfego total das rodovias paulistas. Nesse intervalo, o crescimento foi praticamente uniforme entre veículos leves (4,1%) e pesados (4%), indicando uma tendência consistente de aumento da circulação no Estado.

O avanço do tráfego ocorre em um contexto de expansão da frota paulista. Em maio de 2026, São Paulo alcançou 35,8 milhões de veículos registrados, o equivalente a 27,2% de toda a frota nacional. O número representa crescimento de 0,3% em relação ao mês anterior, de 1,3% no acumulado do ano e de 2,9% nos últimos 12 meses.

Os automóveis continuam sendo predominantes, representando 58,5% da frota estadual. Na sequência aparecem motocicletas (17%), caminhonetes (6,5%), camionetas (5,2%), motonetas (4,1%) e caminhões (2,1%). Os demais tipos de veículos respondem por 6,6% do total.

O perfil da frota também mostra que os veículos bicombustíveis representam a maior parcela da frota estadual com 42,7% do total, enquanto veículos exclusivamente a gasolina somam 41,4%. Os veículos a diesel correspondem a 6,4%, os movidos apenas a etanol representam 5,1%, os abastecidos com GNV chegam a 0,8%, e elétricos e híbridos ainda têm participação reduzida, de 0,7%.

Outro dado que chama atenção é a idade dos veículos em circulação. A frota paulista tem idade média de 18,4 anos, e mais de um terço dos veículos (37,8%) foi fabricado há mais de duas décadas. Apenas 15,6% têm até cinco anos de uso. O restante se distribui entre veículos com 6 a 10 anos (12,8%), de 11 a 15 anos (19,1%) e de 16 a 20 anos (14,7%).

A combinação entre o aumento do fluxo nas rodovias e a expansão da frota reforça os desafios para a infraestrutura viária do Estado. O crescimento da circulação amplia a demanda por investimentos em conservação, capacidade das estradas e segurança, ao mesmo tempo em que evidencia a importância das rodovias paulistas para o transporte de pessoas e mercadorias no país.

Acesse os Dados do Monitor de Tráfego nas Rodovias aqui .

Sobre a Veloe

A Veloe é uma empresa de mobilidade e gestão de frotas e frete da holding Elopar, controlada pelo Banco do Brasil e Bradesco. Nascemos para tornar o deslocamento mais fluido e a gestão de abastecimento mais eficiente. Com ampla aceitação em todas as rodovias pedagiadas do país e em mais de 30.000 estabelecimentos, entre postos, estacionamentos e oficinas, a companhia conta com parceiros estratégicos para oferecer MaaS (Mobility as a Service) como C6 Bank, BV, Banrisul, Cartões Elo e Banestes. Com a unidade de negócios Veloe Go, a empresa oferece soluções completas de gestão de frota e frete para o segmento de transporte e logística, focadas em reduzir a burocracia e aumentar a rentabilidade de empresas e caminhoneiros autônomos. Referência no setor, a marca divulga mensalmente o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, em parceria com a Fipe, gerando dados estratégicos para a tomada de decisões para o futuro da mobilidade no Brasil. Para saber mais, acesse nosso site.

Informações para a Imprensa – FSB

Larissa Carvalho – [email protected] | (13) 99741-4550

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP