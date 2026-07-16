Vôlei masculino de Americana vence pela Liga antes dos Jogos Regionais

Vôlei masculino de Americana vence pela Liga antes da disputa dos Jogos Regionais

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O time de vôlei masculino sub-19 da Secretaria de Esportes de Americana obteve nova vitória na temporada em partida válida pela Liga Regional de Voleibol, um dia antes de disputarem os Jogos Regionais. Os atletas confrontaram a equipe do Vôlei Okami, e venceram por 3 sets a 1. A partida aconteceu na quarta-feira (14), na Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

A equipe começou a disputa melhor nos dois primeiros sets, com duas parciais de 25 a 17. No terceiro set, o time campineiro levou a melhor, com parcial de 25 a 20. Americana finalizou o jogo com 25 a 18, dando a vitória ao município.

O técnico José Nestor Battistuzzi celebrou o resultado. “Foi um jogo disputado, mas fizemos uma boa partida, os dois primeiros sets com ótimo volume de jogo. Já no terceiro, diminuímos o ritmo e o adversário foi para o tudo ou nada, e assim eles conseguiram fechar. Mas no quarto set voltamos melhor, com mais agressividade e terminamos a partida com uma boa vitória, fechando em 3 sets a 1”, comentou.

“Os atletas e a comissão técnica têm se dedicado bastante e essa vitória é fruto desse trabalho intenso e bem executado. Agora, os atletas estão disputando os Jogos Regionais. Temos plena confiança de que farão uma bela campanha por lá, em Itatiba”, analisou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

O próximo compromisso da equipe será no dia 8 de agosto (sábado), às 16h, contra o Associação Atlética Caldense, no Ginásio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A partida é aberta ao público, com entrada gratuita.