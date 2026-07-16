O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, em Americana, recebe o 1º Torneio Misto de Vôlei de Praia do Instituto Fontes no dia 25 de julho (sábado), a partir das 9h. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, e terá entrada solidária mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

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Os alimentos arrecadados serão destinados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.

As inscrições para os atletas seguem abertas até o dia 18 de julho (sábado), por meio do número (19) 99251-2919 ou pelo Instagram, em @institutofontes.am. As disputas serão realizadas nas categorias dupla mista e quarteto misto. A taxa de inscrição é de R$ 30 por categoria. Quem optar por competir nas duas modalidades pagará R$ 20 na segunda inscrição.

O torneio tem como objetivo arrecadar recursos para a compra de materiais utilizados nas aulas de vôlei do Instituto Fontes. Durante o evento também haverá comercialização de comidas e bebidas, cuja renda será revertida para a iniciativa.

Centro Cívico e prefeitura

“A Prefeitura de Americana entende a importância do Esporte na vida das pessoas e apoia as iniciativas voltadas a este fim. Todos estão convidados a prestigiar este torneio, que será uma oportunidade para reunir família e amigos e ajudar as pessoas mais necessitadas da cidade, por meio das doações”, diz o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

O Centro Cívico está localizado na Rua Sergipe, nº 230, no Jardim Colina.