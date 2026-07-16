Vereador pelo PL fez indicação pedindo estudos para a aquisição e instalação de um Acelerador Linear em Americana

O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de estudos para a aquisição e instalação de um Acelerador Linear, equipamento utilizado em tratamentos de radioterapia para pacientes com câncer.

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A proposta também prevê a busca de recursos junto aos governos estadual e federal para implantação do serviço no município.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é ampliar o acesso ao tratamento oncológico em Americana, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para outras cidades. “Atualmente, muitos moradores precisam viajar diariamente para realizar sessões de radioterapia, enfrentando desgaste físico, emocional e financeiro durante o tratamento”, comenta Brochi.

Segundo o autor, o acelerador linear é considerado o equipamento mais moderno para radioterapia, proporcionando tratamentos mais precisos, com maior preservação dos tecidos saudáveis e redução dos efeitos colaterais. Além disso, um único equipamento é capaz de realizar mais de mil sessões de radioterapia por mês, ampliando significativamente a capacidade de atendimento.

Tratamento Thiago Brochi

“O acesso ao tratamento do câncer precisa estar cada vez mais próximo da população. Nossa proposta busca oferecer mais dignidade, conforto e qualidade de vida aos pacientes e seus familiares, além de fortalecer a estrutura de saúde de Americana e de toda a região”, destaca.

A indicação também ressalta que cerca de 60% dos pacientes com câncer necessitam de radioterapia em alguma fase do tratamento, evidenciando a importância da implantação desse serviço no município. Para Brochi a medida pode contribuir para reduzir filas de espera, descentralizar o atendimento especializado e transformar Americana em uma referência regional no tratamento oncológico.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.