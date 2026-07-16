Ação reforça atendimento à população em situação de rua em Nova Odessa

Ação integrada reforça atendimento à população em situação de rua em Nova Odessa

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A Prefeitura de Nova Odessa realizou, na noite desta terça-feira, mais uma ação integrada de atendimento à população em situação de rua. A iniciativa reuniu equipes da Defesa Civil, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que percorreram diferentes pontos da cidade oferecendo acolhimento, orientações e encaminhamentos aos serviços da rede municipal.

Durante as abordagens, as equipes identificaram pessoas em situação de vulnerabilidade, prestaram atendimento social e distribuíram cobertores aos moradores que necessitavam de proteção contra as baixas temperaturas.

A ação dá continuidade ao trabalho realizado pela Prefeitura nas últimas semanas, quando as equipes promoveram uma força-tarefa voltada à atualização de cadastros, regularização de documentos e entrega de cobertores, fortalecendo o acompanhamento e o acesso dessa população aos serviços públicos.

O trabalho conjunto entre Defesa Civil, CRAS e CREAS permite uma atuação mais eficiente e humanizada, garantindo que as pessoas em situação de rua recebam orientação, acolhimento e sejam encaminhadas, quando necessário, aos serviços de assistência social disponíveis no município.

A Prefeitura de Nova Odessa reforça que as abordagens continuarão sendo realizadas sempre que necessário, especialmente durante os períodos de baixas temperaturas, buscando ampliar a proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade social e assegurar o acesso aos serviços da rede municipal.

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