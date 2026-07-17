Gratuito, Heisei Conecta Sumaré será realizado no dia 30 de julho e terá programação voltada sobre gestão de condomínios

Síndicos, administradores e profissionais do setor condominial terão um espaço para discutir os desafios e as transformações da gestão de condomínios durante o Heisei Conecta Síndicos, que será realizado no dia 30 de julho, em Sumaré. Promovido pelo Grupo Heisei, empresa especializada em administração condominial, o evento é gratuito e está com inscrições abertas.

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O objetivo do evento é reunir profissionais do segmento para compartilhar experiências, discutir boas práticas e apresentar tendências voltadas à eficiência da gestão, ao fortalecimento da convivência nos condomínios e à valorização dos empreendimentos.

O Heisei Conecta Síndicos terá como tema o Triple Bottom Line (Tripé da Sustentabilidade), conceito baseado no equilíbrio entre três pilares: pessoas, planeta e resultados econômicos. Aplicado à realidade dos condomínios, o modelo será debatido sob a perspectiva da convivência entre moradores, da adoção de práticas sustentáveis e da preservação do patrimônio.

“Queremos ampliar a discussão sobre gestão condominial para além dos temas tradicionais, trazendo reflexões sobre o papel do síndico diante das novas formas de morar, das tecnologias aplicadas aos condomínios, dos desafios de convivência e da necessidade de tornar os empreendimentos mais sustentáveis e preparados para o futuro”, afirma Selma Koshoji, diretora do Grupo Heisei.

Programação em Sumaré

Entre os destaques da programação está um painel com síndicos e especialistas convidados, que discutirão os principais desafios da administração condominial. O administrador de empresas André Carecho, fundador da Carecho e Leme Gestão Condominial, abordará os diferenciais da tecnologia aplicada na gestão profissional. Fernanda Capuvilla, bióloga com especialização em Gestão Ambiental, fala sobre urgência ambiental e a expertise técnica em gestão de recursos.

Igor da Luz Pillon, mestrando em Sustentabilidade pela PUC-Campinas, corretor de imóveis internacional e especialista em inteligência de mercado, apresenta a visão macro de como o condomínio se insere na “sustentabilidade urbana” e na inovação global. O evento também contará com palestra do consultor Rodrigo Ruiz, que abordará estratégias para fortalecer a imagem do síndico, ampliar a confiança dos condôminos e desenvolver uma gestão mais eficiente.

O encontro será realizado no Novo Cotton Eventos. A programação terá início às 17h, com credenciamento e happy hour boas-vindas. Às 18h, os participantes participarão de uma rodada de networking voltada à troca de experiências e ao fortalecimento de conexões profissionais.

O Heisei Conecta foi criado para incentivar a atualização permanente dos profissionais do setor. “O perfil de moradia mudou muito em Sumaré. O número de condomínios tem aumentado cada vez mais. Com este evento, queremos oferecer um ambiente de aprendizado, troca de experiências e construção de relacionamentos. A profissionalização da gestão condominial passa pelo acesso à informação, ao compartilhamento de boas práticas e ao desenvolvimento de lideranças preparadas para os novos desafios do setor”, destaca Selma.

Serviço:

Heisei Conecta

Quando: 30 de julho, quinta-feira.

Horário: 17h às 21h.

Local: Novo Cotton Eventos – na Rua Primo Ângelo Marson, 88, Parque Ongaro, Sumaré.

Inscrições: https://forms.gle/a4e2JwUrPRDRgPA39

Evento gratuito