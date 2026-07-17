Um homem grisalho, morador do Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste, foi detido por tráfico de drogas esta quinta-feira. Ele tinha 110 mil cápsulas para envasamento de drogas na garagem de casa.

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A ação da Guarda Municipal foi no final da tarde e se deu em apoio a outra ação, esta da polícia civil. O homem atendeu os GMs e não tinha nada no apartamento, mas quando liberou a ida à garagem, o caldo entornou.

Resenha do caso do grisalho do Romano

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP

APOIO TÁTICO 02

🚨 GCM JOSÉ 🚨 GCM SILVA 🚨 GCM SERNAJOTO 🚨 GCM JOELSON

Data: 16 de julho de 2026 Horário: 18h00 Local: Rua Padre Victório Freguglia – Bloco 570, Apto 11A

Natureza: Apoio à Polícia Civil

Relato da Ocorrência:

Durante patrulhamento preventivo pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano, esta equipe de Apoio Tático foi solicitada pelos Investigadores de Polícia Marcos e Flávio, do 3º DP, os quais realizavam diligências no local.

Os investigadores relataram que visualizaram um indivíduo trajando blusa preta e cabelo grisalho, frequentando por diversas vezes um ponto de venda de drogas e transportando pacotes. O indivíduo foi acompanhado até adentrar o Apartamento 11A do referido bloco.

Diante das informações, esta equipe deslocou-se juntamente com os investigadores até o local, onde foi abordado J.P., 39 anos, na porta de seu apartamento. Quando questionado sobre sua frequência nos pontos de tráfico, J.P. informou que em seu apartamento nada havia de ilícito. Questionado acerca de sua garagem, o mesmo entregou a chave, abriu o local e informou que aguardava o recebimento de diversos pacotes de entorpecentes.

Procedida à busca no local, foram localizados: 2.480 pinos de substância análoga à cocaína, prontos para comercialização; 110.000 pinos plásticos vazios, destinados ao embalo de drogas; e 01 embalagem contendo 270 gramas de substância análoga à cocaína, também para preparo e embalo.



Diante dos fatos foi dada voz de prisão a J.P. Tendo em vista o risco de fuga, fez-se necessário o uso de algemas, conforme Decreto nº 8.858/2016, para garantir a segurança da equipe e do conduzido.

J.P. foi conduzido ao 3º DP juntamente com o material apreendido. Após exposição dos fatos, o Delegado de Plantão tomou ciência e ratificou a prisão em flagrante e a apreensão do material, permanecendo o conduzido à disposição da Justiça.

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