A delegação de Americana terá uma agenda movimentada nesta sexta-feira (17) pelos 68º Jogos Regionais, disputados em Itatiba. As equipes da cidade entram em quadra em modalidades coletivas e individuais ao longo do dia, em busca de bons resultados na competição.

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No Ginásio Municipal de Esportes “José Boava”, o basquete masculino enfrenta Campinas, às 9h30, enquanto o feminino joga contra Rio Claro, às 17h30.

No Ginásio Municipal “José Botelho Nunes”, o handebol masculino encara Campinas, às 16h30. Já no Espaço de Malhas e Bocha do Parque Ferraz Costa, Americana enfrenta Indaiatuba na malha, às 8h.

Na Quadra do Colégio Next, o vôlei masculino disputa partida contra Bragança Paulista, às 10h30.

As equipes de damas também entram em ação no Centro de Convivência do Idoso. Às 14h, o time feminino enfrenta Indaiatuba, enquanto o masculino joga contra Campinas.

Peol de Americana comenta

“Americana se preparou para esses Jogos e esperamos ter bons resultados. Promover o esporte é uma atitude que gera bons frutos na vida de cada indivíduo e para a coletividade, pois fortalece relações sociais. A participação dos atletas e das comissões técnicas de nossa cidade reflete o esforço que a Administração municipal de Americana tem feito nessa área tão importante, que é o Esporte”, declarou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

Nesta quinta-feira (16), a competição teve a cerimônia oficial de abertura, realizada no Ginásio Municipal de Esportes “José Boava”, no Parque Ferraz Costa.

Os Jogos Regionais seguem até o dia 23 de julho e reúnem representantes de 46 municípios da quarta região esportiva do Estado de São Paulo.

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