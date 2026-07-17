Hortolândia terá mutirão de castração neste final de semana

Apoiada pela Prefeitura, ação do Programa “Castra+São Paulo” é voltada a animais previamente inscritos

Quem inscreveu o animalzinho de estimação no “Castra+São Paulo”, programa de castração pública e gratuita de cães e gatos no estado de São Paulo, tem um compromisso importante na agenda, neste final de semana. Haverá mutirão de castração de pets, em Hortolândia, neste sábado e domingo (18 e 19/07), das 8h às 13h. A ação conta com o apoio da Prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, 613 animais estão inscritos para atendimento nos dois dias.

Confira abaixo:

sábado (18/07)

140 gatos

167 cachorros

domingo (19/07)

140 gatos

166 cachorros

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Os procedimentos acontecerão na sede do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-estar Animal), localizado na Rua Athanázio Gigo, 60, no bairro Chácaras Recreio 2.000.

Antes do procedimento, é preciso que o animal esteja em jejum. Confira abaixo o tempo necessário, considerando a hora agendada:

Caso haja algum imprevisto, é importante cancelar o agendamento. Segundo o DPBEA, no mutirão anterior, a taxa de ausências foi elevada. No próprio site do “Castra+São Paulo” existe a opção de cancelar o agendamento, se não for possível comparecer no dia e horário agendado. Veja abaixo.

O DPBEA esclarece que a castração é uma medida benéfica para a saúde dos pets, porque evita o surgimento de doenças. Também previne o crime de abandono de animal, pois evita que ele tenha crias das quais o tutor não poderá cuidar.

“O mutirão de castração, realizado em parceria entre o programa ‘Castra+São Paulo’ e a Prefeitura de Hortolândia, reforça o compromisso do município com a saúde e o bem-estar animal, contribuindo para reduzir o abandono e prevenir doenças. Para quem realizou o cadastro, é fundamental comparecer ao mutirão na data agendada”, afirma Vanderei Azevedo, diretor de Proteção e Bem-Estar Animal.

Além desta ação, a previsão da Prefeitura é, ao longo de 2026, realizar aproximadamente 1.700 castrações de animais domésticos na cidade.

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