SEAAC trabalhando para reduzir jornada em negociações coletivas

Enquanto no Congresso Nacional um verdadeiro empurra-empurra trava a votação da proposta pelo fim da jornada de trabalho 6 x 1, o SEAAC de Americana e Região avança levando para a mesa de negociação de convenções e acordos coletivos a implantação das 40 horas semanais. Todas as pautas protocoladas para as categorias com data-base em maio, julho e agosto levam a reivindicação do fim da jornada mais praticada no Brasil.

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“O fim da escala 6 x 1 com a consequente redução da carga horária semanal, possibilitando dois dias de folga, promove saúde física e mental para os trabalhadores. Mais tempo de convivência familiar e oportunidades ampliadas de qualificação profissional, reduz risco de doenças ocupacionais e, consequentemente, diminui o absenteísmo e aumenta a produtividade”, defende a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

“É este discurso que estamos levando para as negociações. Ainda há resistência de parte dos empresários, mas o forte apelo popular pela redução da jornada de trabalho e ações de convencimento com dados reais de aumento de produtividade são o caminho para incluirmos esta pauta nas convenções e acordos”, complementa.

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