Cinco presos – Ocorrências em Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia também resultaram na apreensão de um adolescente por tráfico, prisão por violência doméstica e cumprimento de mandados judiciais

A Polícia Militar realizou uma série de operações entre terça-feira (15) e a madrugada desta quarta-feira (16) em cidades da região, com destaque para ações de combate ao tráfico de drogas.

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As ocorrências registradas pelos 19º e 48º Batalhões de Polícia Militar do Interior (BPM/I), resultaram na prisão de cinco pessoas, na apreensão de um adolescente, no cumprimento de dois mandados de prisão e na retirada de mais de 13 quilos de entorpecentes de circulação.

Mais de 13 quilos de drogas apreendidos em Santa Bárbara

A maior apreensão ocorreu na tarde de terça-feira (15), em Santa Bárbara d’Oeste, após denúncia recebida pelo Disque Denúncia sobre uma residência utilizada para armazenar drogas.

Durante a ação, policiais abordaram dois homens que haviam acabado de sair do imóvel. Com eles foram encontrados eppendorfs e um tijolo de cocaína. Na sequência, os militares entraram na casa, que aparentava estar abandonada e, segundo a PM, funcionava exclusivamente como depósito e local de preparo de entorpecentes.

Foram apreendidos 14 tijolos de maconha, tijolos e porções de cocaína, haxixe, porções de “flor” de maconha, balanças de precisão, anotações do tráfico e diversos materiais utilizados para fracionamento e embalagem das drogas.

Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de aproximadamente 13,5 quilos de entorpecentes, além da prisão em flagrante dos dois suspeitos.

Homem é preso por tráfico com drogas para entrega em Americana

Já na madrugada desta quarta-feira (16), durante patrulhamento na Avenida Gioconda Cibin, em Americana, equipes do Comando Força Patrulha abordaram um homem em atitude suspeita.

Com ele foram encontrados 42 porções de maconha, 13 porções de dry, R$ 416,40 em dinheiro e um celular.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou que realizava a venda das drogas por meio de entregas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária.

Prisão e adolescente apreendido por tráfico

Ainda na terça-feira (15), outras duas ocorrências de tráfico foram registradas.

Em Santa Bárbara d’Oeste, equipes da ROCAM abordaram dois indivíduos em frente a uma adega. Um deles, de 18 anos, permaneceu preso por tráfico de drogas e corrupção de menor. Com a dupla foram apreendidas 35 porções de cocaína, quatro de crack, R$ 70 e três celulares. O adolescente que o acompanhava foi liberado à responsável legal.

Em Americana, após denúncia sobre venda de drogas em frente a uma adega na Rua do Afeto, a Força Tática apreendeu um adolescente suspeito de tráfico.

Durante as buscas, os policiais localizaram drogas escondidas em buracos e arbustos de uma praça. Foram apreendidas porções de cocaína, crack, maconha, dry, haxixe e outros entorpecentes, além de o adolescente permanecer à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

Violência doméstica termina com prisão

Na noite de terça-feira (15), um homem de 30 anos foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal, ameaça e dano em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, ele tentou levar o celular da companheira para trocá-lo por drogas, realizou transferências bancárias utilizando o aparelho e, posteriormente, o destruiu.

Mais tarde, retornou embriagado à residência exigindo dinheiro, danificou portas e janelas do imóvel e ameaçou a companheira. Ao ser contido pelo tio da vítima, atacou o homem com uma tesoura de jardinagem, causando um ferimento na mão.

O suspeito foi localizado nas proximidades e preso em flagrante. As vítimas receberam atendimento médico.

Dois procurados são capturados

Também durante as ações, policiais do 48º BPM/I cumpriram dois mandados de prisão. Em Sumaré, um homem foi localizado no Jardim Ipiranga e preso por possuir mandado em aberto pelo crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal).

Já em Hortolândia, um jovem de 22 anos foi capturado após a polícia constatar um mandado de prisão pelo crime de receptação (artigo 180 do Código Penal). Os dois permaneceram à disposição da Justiça.