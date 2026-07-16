Profissionais puderam se atualizar no principal evento de artesanato do país, que visa incentivar inovação e visibilidade de marca

A Prefeitura de Nova Odessa, por intermédio do Departamento de Cultura e Turismo, levou gratuitamente na segunda-feira (13), uma caravana com 40 artesãs novaodessenses à Mega Artesanal de São Paulo 2026. Foi uma excelente oportunidade para o grupo prestigiar essa edição histórica do evento, que celebra 20 anos como a maior feira de artesanato e artes manuais da América Latina, e apresenta novidades do mercado, capacitação e oportunidades de networking.

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Com a iniciativa, a Administração Municipal reforça seu compromisso com o fortalecimento da economia criativa e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. “A Mega Artesanal, assim como as demais feiras, proporcionam troca de experiências, aprendizados, descobertas e conexões profissionais. Ficamos felizes em enviar essa caravana ao evento, pois é muito importante a interação das nossas artesãs com os profissionais que são referências neste segmento”, comentou o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.

A Mega Artesanal é considerada uma fonte de inspiração para os profissionais do setor. Para a responsável pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martinhão, a ida das artesãs novaodessenses foi uma experiência produtiva, já que o evento é mais do que uma feira; é um impulsionador de negócios para que os artesãos e empreendedores do setor possam se conectar, aprender e crescer.

Força das 40

“Foi um dia muito produtivo para as artesãs da nossa cidade, que puderam se atualizar com as técnicas dos expositores, tendo em vista que o evento reúne além de indústrias, artesãos de todo o Brasil apresentando lançamentos, cursos, matérias-primas e tendências, ou seja, proporcionam conexões, fomentam pesquisas de mercado, ampliam a visibilidade das marcas e apresentam as inovações do setor. Reforçamos o compromisso da Gestão Municipal, em incentivar a capacitação, fortalecer o empreendedorismo criativo e apoiar o desenvolvimento das artesãs e empreendedoras de Nova Odessa“, disse.

Desde 2006 a Mega Artesanal se posiciona como a feira mais importante do setor. O evento – que se tornou referência internacional – segue até esta quarta-feira (15/07). “Sem dúvida foi uma excelente oportunidade para o setor de Nova Odessa, pois as peças feitas à mão carregam carinho, história e uma beleza singular. Ficamos felizes em lotar um ônibus para a celebração desta edição histórica de duas décadas da Mega Artesanal – considerada a maior feira de artesanato e artes manuais da América Latina”, destacou Fernanda.