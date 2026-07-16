O jornalista Renato Machado morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Com mais de quatro décadas de carreira, foi um dos principais nomes da TV Globo, onde apresentou o Bom Dia Brasil e integrou o Jornal Nacional.

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Atuou como correspondente internacional e participou de coberturas históricas. Deixa legado marcante ao jornalismo.

Renato Machado construiu uma carreira de décadas na televisão e se tornou referência no jornalismo nacional. Seu trabalho mais marcante foi à frente do Bom Dia Brasil, telejornal que apresentou entre 1996 e 2011, período em que ajudou a consolidar o programa como um dos principais noticiários da televisão brasileira.

Além da bancada do Bom Dia Brasil, Renato também desempenhou funções como correspondente internacional em Londres e atuou como repórter especial do Globo Repórter, participando de coberturas de grande relevância e reportagens que marcaram época.

Renato Machado e estilo sóbrio

Ao longo de sua trajetória, o jornalista ficou conhecido pelo estilo sóbrio, credibilidade e experiência na cobertura dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Sua atuação fez dele uma das figuras mais respeitadas da imprensa brasileira e uma referência para diferentes gerações de profissionais.