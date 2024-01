Gama flagra adolescente roubando carro no centro de Americana

Equipe da Guarda Municipal de Americana estava em patrulhamento pela Rua Fernando de Camargo quando avistou um veículo suspeito parado em frente à Droga Pires na noite desta segunda-feira.

Ao avistar a viatura, o motorista do carro pulou do veículo com uma faca na mão e, logo em seguida, o passageiro assumiu o volante e fugiu. Ao ver a cena, os agentes se aproximaram rapidamente e o motorista informou que é motorista de aplicativo e estava sendo roubado.

De imediato, a equipe iniciou o acompanhamento ao veículo e o abordou cerca de uns 300 metros do local do roubo, pela Rua Fernando de Camargo x Rua Rui Barbosa.

O ladrão era um adolescente de 17 anos, de posse de um simulacro de pistola. A vítima, no momento em que foi anunciado o assalto, sacou uma faca e acabou cortando o dedo da mão esquerda sem gravidade. A vítima informou que foi solicitado para uma corrida pela Rua Manoel Gregório de Oliveira com destino a Rua Fernando de Camargo e, chegando pelo local, o passageiro anunciou o assalto e mostrou a arma de fogo. Quando viu o objetivo, teria pego a faca e o ladrão tentou o agarrar pelo pescoço, momento em que pulou do veículo.

Depois de medicada, a vítima conduziu o veículo até o plantão policial. O adolescente foi conduzido pela Romu 234 até o plantão policial. Os fatos foram narrados para a autoridade de plantão, que ratificou a voz de prisão em flagrante delito. Objetos apreendidos: simulacro de pistola, canivete cabo de madeira e celular Motorola. O veículo foi restituído à vítima.