Capacitação teórica e simulação realística reforçam a integração entre forças de segurança e empresas privadas para proteção da população e do meio ambiente

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Nova Odessa marcou presença, na sexta-feira (19), em um treinamento especializado sobre atendimento a acidentes com produtos perigosos, realizado no recinto da empresa Ambipar. A iniciativa reuniu representantes da própria Ambipar, transportadoras de cargas perigosas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a GCM, com o objetivo de aprimorar os protocolos de resposta rápida a situações de emergência envolvendo vazamentos e derramamento de substâncias nocivas.

O evento teve início às 8h, com uma reunião preparatória que abordou os principais desafios e procedimentos de segurança. Na sequência, os participantes foram conduzidos a uma área de demonstração prática, onde foi simulada uma ocorrência de derramamento de carga perigosa. Durante a encenação, foram executadas ações imediatas de isolamento da área, contenção do vazamento e limpeza do local, garantindo a eliminação de qualquer risco de contaminação ao meio ambiente e à saúde humana.

Após a simulação, o grupo retornou à sala de reuniões para um debate aprofundado sobre as ações realizadas, com foco na identificação de pontos de melhoria e na necessidade de uma atuação cada vez mais coordenada entre os órgãos de segurança pública e as empresas privadas. O treinamento foi encerrado ao meio-dia, com saldo extremamente positivo.

Representando a GCM de Nova Odessa, estiveram presentes os subinspetores Rodrigo dos Santos Gomes e Ovídio Rodrigues De Lima Jr., que destacaram a importância da capacitação contínua.

“Esse tipo de integração é fundamental para que estejamos preparados para situações reais, garantindo agilidade, eficiência e, acima de tudo, a proteção da nossa população e do meio ambiente. O aprendizado e a troca de experiências com a PRF e a Ambipar foram enriquecedores e certamente resultarão em ações futuras ainda mais coordenadas”, afirmou o subinspetor Rodrigo dos Santos Gomes.

A Secretaria de Segurança Pública de Nova Odessa reforça seu compromisso com a qualificação profissional e a segurança da comunidade, e já sinaliza a realização de novos treinamentos conjuntos. A expectativa é que, a partir desse primeiro encontro, sejam estabelecidas rotinas periódicas de capacitação, fortalecendo a parceria entre o poder público, as forças de segurança e o setor privado para o enfrentamento de emergências.