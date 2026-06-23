Dona Nicinha, moradora do bairro Jardim dos Lírios, em Americana (SP), está desaparecida desde segunda-feira.

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Ela foi vista pela última vez por volta das 11h. Segundo a família, ela possui diagnóstico de Alzheimer e depressão e faz uso de medicamentos controlados.

Ela foi vista pela última vez usando blusa de manga longa com estampa de oncinha. A família pede ajuda da população. Qualquer informação é importante neste momento de grande preocupação.

Quem souber de algo de Dona Nicinha

Favor entrar em contato: (19) 97143-4019.

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