A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o telefone 192, utilizado para o atendimento do serviço municipal de ambulâncias, foi restabelecido e segue como o principal canal para acionamento da equipe.

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No entanto, em razão de instabilidades ocasionais que ainda podem ocorrer em alguns períodos, a Administração Municipal disponibilizou uma linha auxiliar para garantir a continuidade do atendimento à população. Caso haja dificuldade no acesso ao 192, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone (19) 3455-1440.

A indisponibilidade registrada nos últimos dias ocorreu em decorrência de problemas relacionados à operadora de telefonia. Desde a identificação da ocorrência, foram abertos chamados de manutenção e realizadas tratativas contínuas junto à empresa responsável para o restabelecimento do serviço.

A Prefeitura segue acompanhando a situação e

mantendo contato permanente com a operadora para assegurar a estabilidade da linha principal e a qualidade do atendimento prestado à população.

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