O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inauguram nesta quarta-feira (24) o Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, um marco histórico na Saúde Pública do Município.

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A cerimônia será realizada a partir das 9h30, no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter.

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O Cidade Saúde será a maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste. O investimento total é de R$ 25 milhões, provenientes de recursos próprios do Município, destinados à construção de um prédio de quatro andares, 3,6 mil metros quadrados de área construída e com 28 consultórios ampliados. Ao todo, foram 36 meses de obras.

“A Saúde sempre foi uma prioridade do nosso governo e o Cidade Saúde simboliza esse compromisso com a população de Santa Bárbara d’Oeste. Estamos entregando a maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública da história do Município, ampliando atendimentos, fortalecendo os serviços especializados e oferecendo mais qualidade, eficiência e dignidade no cuidado com as pessoas. Ao mesmo tempo, prestamos uma justa homenagem à Lucimeire, cuja dedicação e legado seguem inspirando o fortalecimento da nossa rede de Saúde”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

O complexo reunirá setores estratégicos da Saúde Municipal, como Centro de Especialidades, Central de Regulação, Vigilância em Saúde e Farmácia Municipal, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo a integração dos serviços. Cerca de 300 pessoas vão trabalhar no local.

A estrutura abrange consultórios de especialidades, salas de enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião e setor administrativo.

O Cidade Saúde também conta com geração de energia por meio de placas fotovoltaicas, o que representa uma economia estimada de cerca de R$ 180 mil por ano. Além disso, o projeto inclui iluminação e ventilações naturais, lâmpadas de LED e sistema de ar-condicionado, garantindo conforto aos usuários e profissionais.

“O Cidade Saúde materializa um importante projeto conduzido pela gestão do prefeito Rafael Piovezan para fortalecer a Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste. Trata-se de uma estrutura moderna e integrada, que amplia a capacidade de atendimento, qualifica os serviços prestados e oferece mais comodidade e eficiência para a população”, afirmou o vice-prefeito Felipe Sanches.

Serviços do Cidade Saúde

O Cidade Saúde contará com consultas integradas, por meio das chamadas OCIs (Ofertas de Cuidados Integrados), bem como mutirões de exames e procedimentos, incluindo cirurgias de pterígio e catarata e nasolaringoscopias, entre outras ações voltadas à redução das demandas reprimidas no Município.

Outro avanço importante será a ampliação dos atendimentos oftalmológicos, que passarão a contar com estrutura moderna, maior número de consultórios e equipamentos atualizados, proporcionando mais capacidade de atendimento e maior efetividade nos serviços prestados.

A rede de cuidados também será fortalecida com a criação do Ambulatório de Ostomia e do Ambulatório de Feridas, além da implantação de novos serviços como os de grupos educativos voltados à obesidade infantil e ao diabetes tipo 1.

Outro diferencial será a implantação do Centro de Procedimentos Ambulatoriais, ampliando o acesso da população a procedimentos odontológicos, dermatológicos, urológicos e pequenas cirurgias. A unidade também terá farmácia integrada, permitindo que o paciente retire alguns dos medicamentos prescritos no próprio local.

A expectativa é de realização de 12 mil a 13 mil procedimentos mensais, consolidando um modelo de atenção mais eficiente, integrado e alinhado às diretrizes do SUS.

“O Cidade Saúde representa um avanço significativo tanto na assistência à população quanto na organização dos setores administrativos da Saúde Municipal. Com a integração de serviços estratégicos, ampliação das especialidades, novos ambulatórios e uma estrutura moderna para as equipes técnicas e administrativas, fortalecemos a gestão da rede e qualificamos o atendimento prestado aos barbarenses, tornando os serviços mais eficientes, humanizados e alinhados aos princípios do SUS”, comentou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

Homenagem

O nome do Cidade Saúde é uma homenagem à ex-secretária de Saúde Lucimeire Cristina Coelho Rocha, que comandou a pasta de 2016 até seu falecimento, em 2024.

Formada em Serviço Social pelo Unisal (Centro Universitário Salesiano), Lucimeire era especialista em Gestão Pública em Saúde pela Faculdade de Medicina de São Paulo e especialista em Regulação em Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês.

Era servidora pública concursada no Município desde 1999, atuando como assistente social da Saúde, coordenadora do Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, do Serviço Social da Saúde, do Centro Médico de Especialidades e da Central de Regulação Municipal, além de diretora de Gestão Estratégica em Saúde e secretária de Saúde.

Lucimeire teve uma carreira marcada pelo comprometimento e dedicação, sendo uma defensora ativa do SUS (Sistema único de Saúde) e dos seus representantes. À frente da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, desempenhou um papel fundamental na implementação de políticas e programas voltados para o bem-estar da população.

Além de sua atuação local, Lucimeire também foi uma representante ativa dos gestores da CIR (Comissão Intergestores Regional) Metropolitana de Campinas junto ao COSEMS/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), onde também atuou como diretora, sendo protagonista no desenvolvimento e fortalecimento da Saúde em âmbito regional.

Lucimeire faleceu em 14 de janeiro de 2024, aos 48 anos, e agora dará nome à maior estrutura de Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste, a partir de uma lei de autoria do prefeito Rafael Piovezan.

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