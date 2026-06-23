Edir Macedo e seu banco digital viraram alvo da Polícia Federal em ação na manhã desta terça-feira. A PF deflagrou a Operação Miragem, investigando crimes financeiros no Banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo.

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A Justiça Federal em São Paulo determinou o bloqueio de R$ 670 milhões em bens de investigados, incluindo diretores do banco e o bispo João Urbaneja, com nove mandados de busca e apreensão.

Pontos-chave da investigação que atinge Edir Macedo:

Esquema de Fraude:

Relatórios do Banco Central apontam manipulação contábil sistemática, com inflação artificial de preços de títulos para ocultar prejuízos milionários e forjar a solvência da instituição.

Crimes Apontados: Gestão fraudulenta e inserção de dados falsos em balanços.

Defesa do Banco: O Banco Digimais já negou as irregularidades, classificando-as como “narrativas plantadas” e afirmando colaborar com as autoridades.

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