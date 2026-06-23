O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a revitalização asfáltica na Rua Antônia Vello, reiterando outra indicação de sua autoria feita no início do mês de junho.

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No documento o autor afirma que relatos de moradores e usuários da via apontam que as condições atuais do asfalto têm causado transtornos diários, comprometendo a mobilidade e a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Em visita ao local, foram constatadas diversas irregularidades no pavimento, com a presença de buracos e desgastes que segundo Dr. Wagner Rovina vêm dificultando a circulação de veículos e aumentando os riscos de acidentes.

Fala Rovina

“A recuperação da malha asfáltica é uma medida necessária e urgente para proporcionar melhores condições de tráfego e mais segurança para toda a população que utiliza a via diariamente”, destaca o autor.

A indicação será relacionada na pauta desta sessão ordinária de terça-feira (30) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Jacira Chávare solicita revitalização de rotatória no São Luiz

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a revitalização da rotatória localizada no cruzamento da rua São Vito com a avenida Joaquim Boer, no bairro São Luiz.

Segundo a parlamentar, o pedido foi apresentado após visita ao local e conversas com moradores da região, que relataram preocupação com a falta de sinalização adequada no cruzamento. Segundo os cidadãos, a sinalização da rotatória foi removida durante a execução de obras realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) e ainda não foi restabelecida.

Jacira destaca que o cruzamento está situado em uma via de intenso fluxo de veículos e que a ausência da sinalização adequada compromete a organização do trânsito, dificulta a orientação dos condutores e aumenta o risco de acidentes. “Recebemos essa demanda dos moradores e constatamos a necessidade de revitalização da rotatória. Trata-se de um ponto com grande movimentação de veículos, onde a sinalização é essencial para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito”, afirma a vereadora.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (23) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Jean Mizzoni pede informações sobre recapeamento asfáltico em rua da Vila Dainese

O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre recapeamento asfáltico da Rua Francisco Corat, na Vila Dainese, e sobre a definição de responsabilidades em região de divisa com Santa Bárbara d’Oeste.

No documento, o autor explica que a via recebe um intenso tráfego de veículos por interligar regiões movimentadas da cidade e que também conta com a presença de comerciantes e prestadores de serviços, que dependem de boas condições de acesso, mobilidade e infraestrutura urbana para o desenvolvimento de suas atividades. Segundo Mizzoni, moradores e comerciantes da região têm relatado problemas recorrentes relacionados à manutenção da via, especialmente quanto às condições do pavimento e à necessidade de reparos asfálticos.

De acordo com o parlamentar, a situação se agrava pelo fato de a rua Francisco Corat estar localizada em área de divisa municipal, circunstância que, segundo os moradores, tem gerado conflitos de responsabilidade entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste. “Também há relatos de dúvidas semelhantes envolvendo iluminação pública, cobranças e demais serviços urbanos, o que reforça a necessidade de esclarecimento formal sobre a competência de cada município e sobre eventual diálogo institucional para soluções conjuntas”, comenta.

Jean pergunta no requerimento se a prefeitura reconhece a Rua Francisco Corat como via sob sua responsabilidade integral ou parcial e se há trechos em responsabilidade compartilhada com a administração de Santa Bárbara d’Oeste. O documento também questiona se a via possui previsão de recapeamento pela prefeitura de Americana e se há um convênio ou parceria com a cidade vizinha para a manutenção da rua na região de divisa entres as duas cidades.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (23). Se aprovado será encaminhado ao poder executivo para resposta.