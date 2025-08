Gigantão 2025 faz abertura na terça com duelo de campeões

Americana realiza na terça-feira (5), às 19h, a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Gigantão 2025, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. Nesta edição, a Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, mantém a realização de partidas noturnas, sucesso em anos anteriores com grande presença de público.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Após a cerimônia, o torneio começa, pela divisão principal, com o duelo entre São Roque e Liverpool, campeões da 1ª e 2ª divisões da competição em 2024. Logo após, às 21h, se enfrentam as equipes do Cidade Jardim e Lions Athletic Club, vice-campeões do torneio na temporada passada.

Marcinho elogia Gigantao 2025

“É sempre uma alegria imensa dar o pontapé inicial ao Gigantão. Esse campeonato que já faz parte da história do esporte amador de Americana e movimenta toda a cidade. Que seja mais uma edição de grandes jogos, com respeito dentro e fora de campo. Desejo sucesso a todas as equipes envolvidas”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A competição conta com 40 equipes, somando as duas divisões, que foram divididas em quatro grupos com cinco times cada. A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.

Leia + sobre esportes