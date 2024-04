A pré-candidata a prefeita de Americana Giovana Fortunato (PDT)

oficializou esta semana seu namoro com o prefeito de Campinas Dario Saadi (Republicanos). Os dois estiveram no Campinas Decor e foram fotografados para o jornal local Correio Popular.

Em março, Giovana confirmou ao NM o namoro, que já tem mais de 6 meses. Mas disse que não havia a necessidade de tornar o romance público. A publicação da foto tornou o relacionamento conhecido do público campineiro.

ESQUERDA E DIREITA– Giovana tem formação à esquerda e sempre militou no campo mais popular. Médico, Dario caminhou para a direita ao longo do mandato e hoje tem os nomes mais reacionários da cidade o apoiando. Ao NM, GF disse, em março, que se afastou do debate feito em Campinas por conta do namoro.

O processo eleitoral deste ano não tende a afetar as campanhas dos dois, afinal cada um vai ter sua batalha circunscrita.

