A pedido de amigos da faculdade, a sanitarista Giovana chegou ao Rio Grande do Sul

nesta terça-feira (14) para coordenar a logística das doações que estão sendo enviadas para auxiliar as vítimas das recentes enchentes que devastaram o estado. Ela é pré-candidata a prefeita de Americana e ficou em segundo lugar nas eleições de 2020.

Com vasta experiência em gestão de crises de saúde pública e logística humanitária, Maria Giovana é uma adição valiosa à equipe de resposta a desastres. Ela trabalhará incansavelmente para garantir que os suprimentos essenciais cheguem às comunidades mais afetadas de maneira eficiente e ordenada.

“Estou aqui para assegurar que a generosidade e solidariedade do mundo inteiro se traduzam em ação efetiva,” disse Maria Giovana. “Nossa prioridade é garantir que cada doação seja distribuída de forma justa e chegue às mãos daqueles que mais precisam.”

Formada em Bento Gonçalves na UFRS, Giovana conhece grande parte das agências de ajuda locais que expressaram sua gratidão e boas-vindas à especialista, destacando a importância de sua expertise neste momento crítico.

Para mais informações sobre como ajudar ou para acompanhar as atualizações sobre os esforços de recuperação, por favor, visite o site oficial do governo do Rio Grande do Sul ou entre em contato com o centro de coordenação de doações.

