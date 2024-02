Governador Tarcísio cita Americana ao falar do Trem Intercidades

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, citou Americana ao falar sobre o Trem Intercidades na manhã desta terça-feira, em São Paulo.

Tarcísio anunciou que na próxima quinta-feira, dia 29, acontece o leilão do Trem Intercidades, que ligará São Paulo a Campinas. Esse é o primeiro trem de média velocidade de passageiros do Brasil.

Durante sua fala, Tarcísio expressou seu desejo de estender o projeto do Trem para outras localidades do Estado, como Santos e Americana. “Eu já estou querendo dar o próximo passo que é Santos – São Paulo, nós já temos a ideia e dá pra botar de pé. Porque aí veja, São José dos Campos São Paulo, São Paulo Campinas, São Paulo Sorocaba, São Paulo Santos; opa! Unir por trem de passageiros a região concentradora de PIB do nosso Estado. Só que se você leva de Campinas para São Paulo, daqui a pouco você vai querer dar mais uma pernadinha para Americana”, disse.

“Tá chegando a hora! Quinta-feira é dia de bater o martelo para celebrar o leilão e início de um novo legado para o Estado de São Paulo: o Trem Intercidades, o primeiro trem de passageiros de média velocidade do Brasil, que vai ligar São Paulo a Campinas. Um projeto que vai injetar mais de R$ 13 bilhões em investimentos no Estado e gerar emprego. O primeiro de outros que já temos planejados para colocar o transporte ferroviário em outro patamar em São Paulo e facilitar a vida das pessoas”, publicou o político.

