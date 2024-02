A Orquestra Sinfônica de Americana abre a temporada oficial de concertos nesta quinta-feira (29), no Teatro Municipal Lulu Benencase, celebrando a obra de um dos maiores gênios da música de todos os tempos: Wolfgang Amadeus Mozart. O espetáculo será às 20h, com direção e regência do maestro Álvaro Peterlevitz.

Os ingressos devem ser trocados por 1 kg de arroz, na bilheteria do teatro, das 9h às 17h. A entrada também pode ser reservada pelo site www.entravip.com.

No programa do espetáculo, a Orquestra apresenta a abertura da ópera “O Rapto do Serralho”, a “Música para um Funeral Maçônico” e a famosa “Sinfonia no. 40, em Sol Menor”.

“Selecionamos para este concerto uma amostra que representa a diversidade da obra de Mozart. Através de sua música, vamos nos deslocar para ambientes tão diferentes quanto um palácio oriental e um funeral maçônico e, para encerrar a noite, uma de suas obras primas: a Sinfonia no. 40”, comenta o maestro e diretor artístico da Orquestra, Álvaro Peterlevitz.

Mozart é considerado um dos maiores compositores do classicismo musical europeu do século XVIII e continuou sendo uma influência marcante sobre várias gerações posteriores de músicos. Seu talento precoce foi objeto de inúmeros relatos e versões, sendo um dos compositores mais tocados e aclamados no mundo.

A temporada 2024 traz uma diversidade de instrumentos que compõem a Orquestra Sinfônica de Americana, além de revelar uma variedade de timbres e sons, abrangendo diversos estilos e formatos musicais. Durante a temporada, o grupo realizará concertos eruditos, rock sinfônico, jazz, ópera, espetáculos com projeções, dança e teatro. Haverá também projetos paralelos que levarão a música para diversas regiões da cidade em formatos didáticos.

“A agenda elaborada pela Orquestra Sinfônica para este ano apresenta uma diversidade de estilos, evidenciando a versatilidade da orquestra sob a regência do talentoso maestro Álvaro Peterlevitz. Além disso, as atividades planejadas reforçam o compromisso da Sectur com uma cultura acessível e inclusiva”, comenta a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.