Grupo SC abre processo seletivo para 230 vagas em Nova Odessa

Instalado em Nova Odessa entre o final de 2022 e início deste ano – e já considerada uma das maiores empresas da cidade –, o Grupo SC (Santa Cruz)/Panpharma vai ser também o primeiro a utilizar a nova infraestrutura do novo Centro de Referência do Empreendedor e Trabalhador da Prefeitura para a realização de um grande processo seletivo presencial. Com 230 vagas “em disputa” no CD (Centro de Distribuição) do grupo, o processo seletivo é nesta terça e quarta-feira, dias 07 e 08/11, das 9h às 16h.

Montado pela Prefeitura no mesmo prédio onde está a novíssima unidade local do Poupatempo Paulista, o Centro de Referência do Empreendedor e Trabalhador de Nova Odessa fica na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro – mais ou menos no meio da distância entre a Prefeitura e a Rodoviária Municipal.

Há vagas principalmente para Auxiliar de Logística (cerca de 90% delas), mas também para Auxiliar de Controle de Estoque, Fiscal de Prevenção de Perdas, Auxiliar Administrativo de Logística, Operador de Empilhadeira e Líder de Logística. Os interessados devem levar currículo, caneta, comprovante de endereço em Nova Odessa e documentos pessoais.

LEIA TAMBÉM: RMC recebe 227 eventos de grande porte em 2023 e supera período pré-pandemia

“Estamos com cerca de 230 vagas em aberto para início das operações da Santa Cruz em dezembro. É muito importante divulgarmos que aqui em Nova Odessa temos três marcas distintas atuando, assim a comunidade local pode entender realmente como um crescimento do mercado de trabalho e mais oportunidades de emprego para a cidade”, explicou a responsável pelo RH do Grupo, Driele Carvalho.

Segundo ela, desde fevereiro, o Centro de Distribuição do Jardim São Francisco, às margens da Via Anhanguera, já opera com o estoque da Panpharma, a primeira empresa do grupo a funcionar em Nova Odessa. “Em agosto, iniciamos a operação também com a Oncoprod, e agora em dezembro, iniciaremos com a Santa Cruz. Mas já estamos contratando colaboradores para a Santa Cruz, para treiná-los. No total, temos a expectativa de chagar a 1.000 colaboradores aqui, entre as três marcas”, completou Driele.

O complexo logístico do Grupo Santa Cruz – especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal – é dono das marcas Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR.

Localizado em um prédio de aproximadamente 34 mil m² e capacidade inicial para armazenar até 8 milhões de produtos, a empresa já gerou centenas de empregos para moradores da cidade. A previsão é de que outras sejam preenchidas até o final deste ano, totalizando aproximadamente 650 empregos diretos e indiretos (vendedores).

“Estamos muito contentes com a chegada do Grupo Santa Cruz, porque está gerando empregos e renda para a população, inclusive aqui do bairro (São Francisco), além de aumentar a fatia de arrecadação de impostos do Município. Nossa cidade está bem localizada, com acesso às principais rodovias, e isto tem sido um dos diferenciais no atrativo às novas indústrias e comércios”, comentou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).