O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando estudos para ampliação do horário de atendimento, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

No documento, o parlamentar explica que foi procurado por moradores que solicitaram intermédio do gabinete junto à prefeitura para que as unidades básicas de saúde possam atender a população em horário estendido, até 20h30, pelo menos uma vez ao mês.

Fala Gualter

“A ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde irá atender a demanda crescente de trabalhadores que não conseguem comparecer às consultas e procedimentos durante o expediente normal, que geralmente coincide com o horário de trabalho”, explica o parlamentar. A indicação está relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (8) e encaminhado ao Poder Executivo para análise e atendimento.