O litoral paulista acaba de ganhar um novo ícone cultural: a guitarra oficial do Hard Rock Cafe chegou a Praia Grande, marcando o início de uma nova fase para a cidade e consolidando a presença de uma das marcas mais emblemáticas do entretenimento mundial.

Recém-chegada ao Litoral Plaza Shopping, a escultura monumental da guitarra é o símbolo de boas-vindas à futura unidade do Hard Rock Cafe Praia Grande, cuja inauguração está prevista para o final de 2025. Mais do que um marco visual, a chegada da guitarra representa a fusão entre música, gastronomia e lifestyle — pilares que transformaram o Hard Rock Cafe em um dos nomes mais reconhecidos e admirados do mundo.

Conhecido por unir cultura e experiência, o Hard Rock Cafe Praia Grande promete levar ao litoral a atmosfera vibrante que caracteriza suas casas em mais de 70 países. O novo espaço será palco para shows, encontros, eventos culturais e experiências imersivas, consolidando Praia Grande como um destino relevante no circuito musical e turístico do estado de São Paulo.

Durante o evento de chegada, o trajeto do símbolo passou por locais emblemáticos da cidade com a Avenida Presidente Kennedy, a Orla da Praia da Guilhermina, incluindo o Instituto Projeto Neymar Jr.

Guitarra oficial

A passagem pelo projeto social, reforçou o compromisso do Hard Rock Cafe com valores de inclusão, solidariedade e impacto positivo na comunidade local. A marca tem como propósito promover iniciativas voltadas ao desenvolvimento da comunidade e pretende desenvolver futuras ações conjuntas com o Instituto em projetos sociais e educacionais.

Entre os participantes, Neymar da Silva Santos acompanhou o momento simbólico e relembrou as histórias da família na cidade — um gesto que reforçou a conexão afetiva com o território e o espírito inspirador que move o Hard Rock Cafe em todo o mundo.

Com apoio da Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN), o evento transcorreu com segurança e organização, reunindo mais de duzentos motociclistas, para celebrar o início de uma nova era cultural em Praia Grande.

Com a chegada da guitarra, o Hard Rock Cafe insere oficialmente a cidade no mapa global da marca — uma história feita de música, energia e experiências que atravessam gerações.

