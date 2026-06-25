Suspeito de 24 anos foi contido pelas próprias vítimas até a chegada da Polícia Militar e acabou preso em flagrante

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (24) após invadir uma residência armado com um machado, ameaçar moradores e danificar um veículo no bairro Cidade Jardim, em Americana.

De acordo com informações do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), a equipe foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de ameaça na Rua das Cotovias. Segundo a denúncia, um indivíduo estaria descontrolado e teria invadido uma residência portando um machado.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido e amarrado junto ao portão pelos próprios moradores. Durante a averiguação, os agentes constataram que o homem havia causado danos a um veículo Peugeot 207, quebrando o vidro traseiro com o machado utilizado na ação.

Imobilizado

As vítimas relataram que o agressor entrou no imóvel de forma violenta e passou a fazer ameaças contra o morador e seu irmão, gerando momentos de tensão. Diante da situação, os moradores conseguiram imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar.

O machado utilizado na ocorrência foi apreendido. As partes foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde a autoridade policial ratificou a prisão do suspeito pelos crimes de ameaça, dano ao patrimônio e invasão de domicílio.

O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.