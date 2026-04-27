Hortolândia: Pq. Socioambiental Irmã Dorothy conta com biblioteca ambiental

Acervo de livros e revistas é uma das atrações durante as visitas monitoradas ao espaço

Sabia que o Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia, conta com uma biblioteca ambiental, aberta ao público? Ela é uma das atrações do espaço, mostrada durante as visitas monitoradas ao parque, localizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 415.

O acervo, formado por livros, revistas e folhetos, está guardado dentro da Casa Sustentável, a casinha de sapé, construída artesanalmente com recursos naturais como o bambu, barro e telhas de caixas cartonadas (longa vida), logo na entrada do parque, próximo à escadaria e atrás do Setor Administrativo. A biblioteca traz em si a proposta da sustentabilidade. Foi montada a partir de móveis antigos, como estantes, armários, mesas, cadeiras e uma geladeira literária, todos eles descartados nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de Entulho e outros materiais recicláveis) e recuperados para abrigar o acervo de material de leitura ambiente.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, o acervo é formado por livros doados pelos próprios servidores do Departamento de Educação Ambiental. Contém livros paradidáticos, literatura infantil, contos de fadas, revistas instrutivas, gibis, encartes para leitura e jogos, exemplares da Enciclopédia Barsa, livros de auto estima e pesquisas diversas.

Os visitantes podem tanto ler na própria biblioteca, quanto, se houver interesse, levar o exemplar para leitura em casa, com prazo de devolução em torno de um mês. A equipe também aceita doações e troca de material.

“Estimamos ter no acervo em torno de 60 revistas, 150 livros infantis dos gêneros, quadrinhos, contos e poesias, além de 50 livros de apoio escolar, além de revistas que contam a história de Hortolândia, periódicos anuais em número de 15 e também de 30 manuais informativos. Alguns exemplares de livros são separados em kits que ficam reservados com a equipe da Educação Ambiental e são usados durante as oficinas e visitas monitoradas ou em contação de histórias”, explica a Professora Sonarli Silva Gomes, coordenadora das oficinas.

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Confira alguns títulos disponíveis na Biblioteca Ambiental:

A última árvore da cidade,

Meu Jardim,

Outros Jardins,

O Pneu Chorão,

O livro que não tinha fim,

Muito mais que um jardim,

A Água e a vida,

Preservar: encare esta aventura,

O Ar que respiramos,

Árvores,

Lixo,

Nutrição,

Vida de Bicho,

Saúde Colorida,

A Gritadeira,

Gibi Educação Ambiental é dever é legal.

Revista Receitas da Terra,

Pequenas ações mudam o Mundo,

Quero um abraço, o que é que eu faço?

Educação Ambiental

O objetivo do Programa de Educação Ambiental da Prefeitura é sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental, promovendo ações sustentáveis e a conscientização sobre os impactos das atividades humanas no planeta. Entre as estratégias adotadas estão as visitas monitoradas aos parques de Hortolândia e palestras de educação ambiental.

Na última sexta-feira (17/04), o Parque Irmã Dorothy recebeu a visita de cerca de 80 pessoas assistidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Amanda, entres elas crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência física.

O grupo foi recepcionado com música, logo na entrada, e depois houve um momento de acolhimento. Em seguida, os participantes foram convidados a fazer uma trilha ecológica para ver de perto a nascente e a estrutura do parque. Também receberam orientação sobre o uso consciente dos espaços públicos e a importância da preservação ambiental.

Durante a visita, as crianças tiveram contato com jogos de tabuleiro e puderam explorar os recursos naturais. Visitantes de outras faixas etárias puderam confeccionar painéis com folhas, frutos, sementes e gravetos, que poderão ser vistos pelos próximos visitantes do parque.

“A ação é uma atividade de convivência, trazendo uma qualidade de vida para familiares que são atendidas pelo CRAS Jardim Amanda. Foi muito legal pensar em atividades para diversas idades”, afirmou o coordenador da unidade Anderson Oliveira. Com paisagismo preservado e uma lagoa de águas cristalinas, o Parque Irmã Dorothy foi escolhido pelos organizadores do passeio por ser “um lugar encantador para passar horas agradáveis”. Neste cenário natural, o grupo fez também um piquenique coletivo, ao final da programação.

Para a moradora do Jardim Amanda e assistida pelo CRAS, Sandra Oliveira Santos Murilo, conhecer o parque pela primeira vez foi uma experiência marcante. “Agradeço à Prefeitura de Hortolândia pelo espaço. Gostei de conhecer a biblioteca ambiental. Recordei de um momento muito feliz de minha vida, a minha época escolar”, afirmou Sandra, destacando a importância do conhecimento quando passado adiante. A visitante teve a oportunidade de levar consigo um dos livros do acervo da biblioteca.

“Achei muito lindo”, afirmou Joyce Aparecida do Santos, outra visitante assistida pelo CRAS Jardim Amanda.

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