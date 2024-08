IBP estima crescimento nas exportações de petróleo

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) estima que a produção brasileira de petróleo atingirá cerca de 4,5 milhões de barris por dia até o fim da década. Deste modo, espera-se que as exportações acompanhem esse crescimento e alcancem 2,5 milhões de barris por dia (b/d), ante 1,9 milhão b/d até o momento em 2024, reforçando a sua relevância na balança comercial.

Nos 7 primeiros meses deste ano, o Brasil exportou 403 milhões de barris de petróleo bruto, volume 26% superior ao 319 milhões de barris do mesmo período do ano passado.

Em termos monetários, as exportações de petróleo bruto contribuíram com US$ 27,8 bilhões para a balança comercial brasileira, ante US$ 22,2 bilhões entre janeiro e julho de 2023, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

IBP analisa

Diante da queda do preço internacional da soja e se confirmando a manutenção das exportações de petróleo nos patamares vistos este ano, este caminha para ultrapassar a marca de US$ 50 bilhões em 2024, atingindo o posto de principal produto da pauta exportadora do Brasil.

