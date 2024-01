Idoso morre após ataque de abelhas em Piracicaba

Um idoso morreu após sofrer um ataque de abelhas na manhã desta segunda-feira (22)

O caso que resultou na morte do homem de 93 anos aconteceu no Bairro Alto em Piracicaba.

Paschoal da Silveira Nunes, a vítima, foi atacado por centenas de abelhas ao se aproximar de uma palmeira no estacionamento de veículos administrado pela família dele.

O homem foi encontrado- caído no chão- por um cliente do estabelecimento comercial, que fica na rua Aquilino Pacheco. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate e o atendimetno, mas o idoso morreu no local.

“Ele estava tomado inteiro, picado, pelas pernas, no corpo, e não resistiu. Ele foi cortar um galho e não viu que tinha um enxame de abelhas”, disse a neta da vítima, Juliana Silveira Nunes.

