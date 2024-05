Um incêndio de grandes proporções atingiu a primeira fileira da comunidade do Zincão, região do Parque da Liberdade., em Americana, na tarde desta quarta-feira. O fogo teria destruído um depósito de recicláveis e duas garagens.

O Corpo de Bombeiros já controlou as chamas. Não há feridos.

