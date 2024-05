Foram empossados nesta terça-feira (7) os novos conselheiros do CMAS

(Conselho Municipal de Assistência Social) gestão 2024-2026, em cerimônia realizada no Centro Social Urbano, presidida pelo vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, representando no ato o prefeito Rafael Piovezan, e pela secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva, além da secretária executiva do Conselho, Gabriela Alves.

Fundamentado na Lei Federal nº 8.742/93 e na Lei Municipal nº 3.633/14, atendendo a Política Nacional de Assistência Social, o Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Bárbara d’Oeste é um órgão que reúne representantes do Poder Público e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados no Município. É responsável ainda, pela aprovação de cotas e de projetos das entidades quanto ao repasse de recursos recebidos de esferas governamentais.

Representando o prefeito Rafael Piovezan, o vice-prefeito Felipe Sanches em seu discurso ressaltou a importância do órgão para a cidade. “O CMAS realiza um trabalho muito importante na cidade que é olhar para aquela pessoa que muitas vezes não é enxergada dentro da sociedade. Em nome do prefeito, agradeço o trabalho e empenho dos conselheiros da gestão passada. E aos novos membros eu desejo todo sucesso do mundo”, ressaltou.

“Quando o prefeito Rafael assumiu, pudemos dialogar, avançar e inovar na Secretaria de Promoção Social no quesito de trazer mais políticas públicas de Assistência Social para nossa cidade. E só conseguimos implementar diversos serviços graças ao apoio do CMAS”, comentou Maria Cristina Silva, secretária de Promoção Social. “Agradeço todos os envolvidos e, em especial, o prefeito Rafael Piovezan, por toda autonomia que nos dá e por ser um grande gestor de política pública, nos permitindo melhorar cada vez mais nossa estrutura e atendimento à população que mais precisa”, complementou.

Novos membros do Conselho da Assistência Social mandato 2024-2026:

Conselheiros Titulares e Suplentes Representantes do Poder Público

Secretaria Municipal de Promoção Social

Maria de Fátima Merêncio e Caroline Vacari

Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Ricardo Pigatto e Humberto Assis de Lacerda

Secretaria Municipal de Saúde

Eliana da Silva Batista e Tânia de Oliveira de Moura

Secretaria Municipal de Educação

Márcia Donato Cruz e Alaíde Barbosa Soares

Secretaria Municipal de Fazenda

Beatriz Martins Maciel Coelho e Denise de Fátima Barcelos

Secretaria Municipal de Governo

Luciana Rodrigues Geraldo e Julio Cesar Cardoso

Secretaria Municipal de Justiça e de Relações Institucionais

Rafaela Milena Cabral e Elisangela Feitosa de Alencar

Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo

Natália da Cruz de Novaes e Fernanda Giunco de Souza

Secretaria Municipal de Planejamento

Fernando Cavichioli e José Carlos Nadilichi

Conselheiros Titulares e Suplentes Representantes da Sociedade Civil

Representantes dos Usuários da Assistência Social

Vanessa Cristina Fernandes Faria, Aline de Jesus Vieira, Beatriz Martins de Souza, Débora Cristina Romão de Carvalho, Célia Cristina de Oliveira de Faria e Francielli de Jesus Peres

Representantes dos Trabalhadores do SUAS – Sistema Único de Assistência Social

Cléia Adelaide dos Santos, Elizangela Marinho Pires de Lima, Andrea Pohl Marques, Gabriela Sans de Oliveira Shirano, Rosângela Cristina Silvestre e Maria Geni de Brito

Representantes das Entidades de Assistência Social

Liliane Aparecida Stefanello Garcia – Associação de Beneficência e Educação – ABE

Roberta Paula da Silva Soares – Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM

Erika Soares da Silva – Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição – SSPCIC

Eufrásia Agizzio – Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste – AMAI

Maria de Fátima Pansonatto dos Santos – Serviço de Assistência Social – MEIMEI

Vanda Sely Rebelato Camponez do Brasil – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d’Oeste – APAE

